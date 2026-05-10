La cábala de Iván Cepeda con la que se aferra a ganar la presidencia en primera vuelta: “Existe la leyenda”

El candidato presidencial Iván Cepeda tras su discurso en la ciudad de Valledupar, dio a conocer en sus redes sociales una especie de cábala de la cual se aferra a ganar las elecciones en la primera vuelta.

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El senador aseguró que esta clase de superstición es bien conocida en la región, más exactamente en la Plaza Alfonso López.

Según la población de Valledupar, el político que llene la plaza mencionada y logre sobrepasar un árbol de mango, sería presidente.

“EL ‘PALO E’ MANGO’ En Valledupar, existe la leyenda de que quien llena la Plaza Alfonso López y sobrepasa el lugar donde está el emblemático árbol triunfará en las elecciones. Ayer ese lugar lo pasamos de lejos con la multitud que colmó la Plaza. Vamos a ganar en primera vuelta”, escribió Iván Cepeda.

Petro se saltó la ley y confesó su apoyo a Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro no le importó la ley que restringe a los mandatarios participar en política en medio de elecciones y confesó apoyar a Iván Cepeda.

El jefe de Estado lo hizo tras una publicación de un periodista que señalo que Petro no quería que Cepeda lo reemplazara en la presidencia.

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“Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Iván Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido. Lo hice por dos razones: 1. Por su lucha personal de defensa irreductible de los derechos humanos y la paz, y 2. Por su biografía real. Su vida”, dijo el mandatario.

Igualmente, el jefe de Estado se refirió a la relación que tuvo con el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda, allí expresó que era el tercero en la lista para ser asesinado; incluso por esta razón es que decidió irse de exiliado del país.

“Fuí amigo del senador Manuel Cepeda, y me dolió su asesinato por funcionarios del estado, yo era el tercero de la lista a ser asesinado que Manuel encabezaba. Cuando asesinaron al periodista y senador Manuel Cepeda, el presidente Cesar Gaviria, que conocía la lista de los que iban a ser asesindos, me llamó y me pidió que saliera del país para protegerme y acepté por breve tiempo, es algo que le agradezco a él porque quería cómo presidente salvar la paz del M19 que se firmó con Virgilio Barco”, detalló Petro.