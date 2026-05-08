“Mi interlocutor es el pueblo”: Iván Cepeda cierra la posibilidad de ir a debates antes de la primera vuelta

Iván Cepeda (centro) dando un discurso junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué (izquierda), y al exministro del Interior Juan Fernando Cristo

Continúa la puja por llegar a la Casa de Nariño y ser el sucesor de Gustavo Petro. A tan solo semanas de la primera vuelta presidencial, los candidatos realizan todo tipo de actos públicos y no desaprovechan la oportunidad para descalificar a sus oponentes. En esta ocasión, el candidato Iván Cepeda escribió un comunicado a la opinión pública refiriéndose a la ausencia de en debates.

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El senador del Pacto Histórico le salió al paso a las críticas de otros candidatos por su negativa a debatir públicamente, allí dejó claro que “mi interlocutor es el pueblo”.

Cepeda habló de los políticos en campaña:

“Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas“.

De esta manera, el aspirante a ser presidente de la República expresó que son estas apariciones que están sus propuestas de país.

“En cada uno de esos actos he presentado por escrito decenas de propuestas. Mis discursos son transmitidos en directo por redes sociales, son de fácil acceso y suscitan siempre debate político“, comentó.

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Finalmente le hizo una pulla a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, afirmando:

“Mis tesis son radicalmente opuestas a las de los pupilos de Uribe y su concepción de extrema derecha. Ese es el debate de fondo y está planteado”.