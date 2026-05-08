“Por si le da un ataque de valentía”: La dura pulla de Paloma Valencia a Iván Cepeda ante posible encuentro de ambos en Santa Marta

Tras varias semanas del anuncio de Iván Cepeda de que asistiría a debates presidenciales con ciertas condiciones, los candidatos a la Presidencia que encabezan la intención de voto siguen sin ponerse de acuerdo sobre un espacio para discutir sus propuestas de gobierno.

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Durante este tiempo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han afirmado en múltiples ocasiones que tienen la voluntad de asistir, y este viernes 8 de mayo la candidata del Centro Democrático volvió a insistir en la posibilidad de un debate con un trino en X cuestionando la “valentía” del aspirante del Pacto Histórico.

“Coincidimos hoy en Santa Marta candidato Iván Cepeda, por si le da un ataque de valentía y quiere debatir. Feliz viernes”, señaló, indicando que ambos tendrían eventos de campaña en la capital del Magdalena.

Respuesta de Paloma a María José Pizarro

Poco después, y dirigiéndose nuevamente a la campaña de Iván Cepeda, Valencia le respondió a la senadora María José Pizarro por afirmar que “la extrema derecha quiere impedir que el pueblo vote”.

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“Qué contradicción hablar de democracia mientras su propio candidato denunció presiones de grupos criminales para obtener apoyos electorales. El aumento del salario mínimo sirve de poco cuando la inflación sigue golpeando a los más pobres, cuando los colombianos están teniendo que pagar por la salud”, comenzó diciendo, señalando varios aspectos del gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, aseguró que “La reforma pensional era una trampa que se roba el ahorro de los trabajadores y le hereda una deuda impagable a los niños” y dijo que el subsidio al adulto mayor no requiere de ninguna reforma. “El odio no está de este lado. El odio es el que ustedes promueven. Qué tristeza que alguien que se presenta como defensora de la paz termine promoviendo el resentimiento y la estigmatización, y defendiendo a los violentos”, finalizó.