Escándalo salpica a Alfredo Saade: Preguntan si el chef señalado es su novio (vivía en la embajada y usaba la piscina)

La polémica alrededor de la embajada de Colombia en Brasil sigue creciendo y ahora salpica directamente al exjefe de despacho presidencial Alfredo Saade.

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Todo comenzó luego de que se conociera un accidente, ocurrido el pasado mes de abril, en el que un vehículo oficial de la representación diplomática terminó en pérdida total, presuntamente mientras era conducido por un chef cercano a Saade.

Lo anterior, abrió un debate sobre el manejo de recursos públicos y el uso de bienes diplomáticos en el exterior.

El caso rápidamente tomó fuerza en redes sociales y sectores políticos, no solo por el uso del vehículo diplomático, sino también por los cuestionamientos sobre la relación entre Saade y el chef involucrado.

Incluso, en plataformas digitales comenzaron a circular rumores y preguntas sobre si existiría un vínculo sentimental entre ambos, algo que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente.

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Alimentando el debate, en las últimas horas periodistas como Darcy Quinn, Vicky Dávila y Diana Saray han difundido a través de redes sociales videos en los que se ve al chef hacer uso de las instalaciones de la casa diplomática. En las imágenes, se ve al hombre en el gimnasio, piscina y otros espacios.

¿Qué dice Alfredo Saade sobre su chef personal?

Ante las acusaciones directas hechas en redes sociales Saade optó por atacar a las periodistas afirmando que está dispuesto a hablar ante los micrófonos y que con este escándalo dañan su moral.

"Darcy usted vive del chisme y claro está usted tiene que destruir mi moral a como de lugar porque he denunciado hasta la saciedad a su esposo y a usted por tanto daño que le hacen al pais. @darcyquinnr la invito a que me abra los micrófonos", escribió

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Cabe destacar que una vez se reveló el accidente del vehículo, Saade salió en su defensa afirmando que el hombre tomó el vehículo “sin autorización” y calificó lo sucedido como un acto de “irresponsabilidad”.

“El carro no estaba asignado para eso. La irresponsabilidad fue de él”, aseguró el funcionario, quien además negó cualquier irregularidad en el manejo de los recursos oficiales.

Lo más reciente del caso: Cancillería investigaría a Alfredo Saade por presunta permisividad con su chef en Brasil

Según revelaron las periodistas, la Cancillería de Colombia estaría adelantando una investigación interna relacionada con la presunta permisividad del funcionario frente a las actuaciones de su chef personal en la embajada de Colombia en Brasil.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el caso tomó mayor relevancia luego de que salieran a la luz videos publicados en redes sociales en los que el chef aparecía disfrutando de espacios y recursos de la sede diplomática, situación que habría despertado cuestionamientos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Quién es el chef relacionado con el escándalo del Pastor Saade?

Cabe recordar que, el chef personal del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, es David Leonardo Barrero López.

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De acuerdo con su página oficial, Barrero es un apasionado cocinero de corazón, con más de 14 años de experiencia en el mundo gastronómico, explorando sabores, culturas y técnicas que han marcado su estilo e identidad culinaria.

Sobre su trayectoria, destaca que ha tenido el privilegio de trabajar y aprender en cocinas de Suiza, Italia, Francia, España, Perú y Colombia.