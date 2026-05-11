“Me da dolor”: La dura reacción del padre de Miguel Uribe ante la alianza entre María Claudia Tarazona y Paloma Valencia

La política colombiana atraviesa un momento de alta tensión emocional y estratégica. En una reciente y conmovedora entrevista, el padre del fallecido candidato presidencial Miguel Uribe Turbay rompió el silencio sobre la actual configuración de fuerzas dentro de la derecha, lanzando dardos directos contra figuras emblemáticas del Centro Democrático y expresando su profundo pesar por las decisiones de su entorno familiar cercano.

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El punto central de la controversia gira en torno a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay y madre de su hijo, Alejandro. La noticia de que Tarazona ha decidido respaldar la campaña de Paloma Valencia no ha caído bien en el núcleo del padre del líder asesinado, quien no ocultó su tristeza ante lo que considera una falta de memoria histórica sobre los sufrimientos que padeció su hijo en vida.

“Ella sabe lo que Miguel sufrió”

Con una voz cargada de sentimiento, el padre de Uribe Turbay fue enfático al ser consultado sobre si le dolía ver a María Claudia junto a Paloma Valencia en medio de una entrevista para la revista Semana. “Sí, pues claro que me da dolor. Me da dolor porque María Claudia sabe lo que Miguel sufrió. Ella convivía con él, ella estaba con él todos los días, ella sabe lo que Miguel pensaba”, afirmó el entrevistado.

Aunque reconoció que Valencia estuvo presente en los momentos críticos tras el atentado en la clínica, el padre del líder político sugirió que la gratitud por esos gestos no debería nublar el juicio sobre el pasado político. Según su relato, su hijo se sintió desprotegido y atacado por sectores del mismo partido que hoy intentan reivindicar su legado.

Críticas a la “vieja política” y a Álvaro Uribe

La entrevista escaló hacia un terreno de denuncia política. El padre de Miguel Uribe Turbay separó el vínculo afectivo que lo une a Tarazona —por ser la madre de su nieto— de su postura frente a los líderes del Centro Democrático. Fue particularmente crítico con el expresidente Álvaro Uribe, a quien acusó de no haber defendido a su hijo en momentos clave.

“Él ha tratado de usar el nombre de Miguel después de que no lo defendió, de que lo regañó”, aseguró. Reveló detalles de tensiones privadas relacionadas con la logística de las reuniones en Medellín, donde su hijo fue tildado de practicar la “vieja política” por el simple hecho de movilizar simpatizantes en buses, una práctica que, según el entrevistado, es común en las campañas de sus detractores actuales.

Un llamado a la reconciliación

Para el padre del fallecido candidato, la derecha representada por Uribe y Valencia no es lo que el país requiere en este momento de polarización. “Nosotros necesitamos reconciliación y esa hoy, esa derecha de Uribe y Paloma, no es la que Colombia necesita”, sentenció.

Recordó a Miguel como un hombre honorable que lo dio todo por su colectividad en 2022, solo para recibir ataques de diversas figuras, incluyendo enfrentamientos con otros miembros del partido como Vallejo. Esta nota no solo refleja una ruptura familiar, sino un síntoma de la fragmentación que vive un sector que busca su rumbo tras la pérdida de uno de sus líderes más carismáticos.