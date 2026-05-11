Juliana Guerrero apareció en evento de Iván Cepeda y fue abucheada, petristas le gritaban que se fuera

Juliana Guerrero volvió a quedar en el centro de la polémica luego de protagonizar un incómodo momento durante un evento político de Iván Cepeda en Valledupar, donde varios asistentes comenzaron a abuchearla y a exigirle que abandonara el lugar.

El hecho ocurrió el pasado sábado 9 de mayo en la plaza Alfonso López de Valledupar, donde se desarrollaba una actividad política encabezada por Cepeda.

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Petristas no le perdonan escándalos a Juliana Guerrero, que fue abucheada en actividad de Iván Cepeda

Según Semana, Guerrero habría estado vinculada a la organización logística del encuentro y permanecía detrás de la tarima principal.

Sin embargo, varios asistentes notaron que se encontraba presente y reaccionaron con rechiflas y gritos en su contra. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que un grupo de personas empieza a corear repetidamente: “¡Afuera Juliana Guerrero, afuera Juliana Guerrero!”, mientras el senador continuaba su intervención frente al público.

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En las grabaciones también se escucha a Iván Cepeda hablando sobre temas relacionados con el estallido social, mientras el ambiente se tornaba tenso por la reacción de algunos simpatizantes del petrismo.

La escena rápidamente se viralizó en plataformas digitales y volvió a poner sobre la mesa el debate alrededor de la influencia que tendría Juliana Guerrero dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La joven ha estado rodeada de controversias en los últimos meses y ha sido señalada por diferentes sectores como una de las figuras con mayor cercanía al mandatario. Su nombre también ha generado divisiones incluso entre seguidores del petrismo, donde algunos militantes han cuestionado el espacio y protagonismo que ha adquirido.

Hace pocos días, Guerrero también había sido vista en la posesión de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, evento al que asistió en representación del presidente Petro.

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Además, en distintas ocasiones han surgido cuestionamientos relacionados con las irregularidades en su hoja de vida, como la falsificación de su diploma y versiones sobre una eventual cercanía con el ELN, señalamientos por los que se encuentra en juicio.

Lo que ha generado debate es que a pesar de todo, el presidente Gustavo Petro ha mantenido públicamente su respaldo a Juliana Guerrero, quien sigue apareciendo en actos oficiales y eventos políticos ligados al petrismo.