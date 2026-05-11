Alerta de apagón: MinMinas pide que se ahorre energía y que funcionarios hagan teletrabajo

Ante la preocupación por los efectos que podría traer el fenómeno de El Niño en los próximos meses, el Ministerio de Minas y Energía lanzó una serie de recomendaciones para reducir el consumo de energía en las entidades públicas y evitar mayores afectaciones en el servicio eléctrico del país y terminar en apagón.

La medida quedó consignada en la Circular 40021, expedida este 11 de abril, en la que la cartera pidió reforzar las estrategias de ahorro energético frente al posible aumento de temperaturas y la disminución de lluvias prevista para el último trimestre del año.

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MinMinas pide ahorro de energía por alerta de fuerte fenómeno de El Niño en segundo semestre

Entre las recomendaciones más llamativas está la posibilidad de fortalecer el trabajo desde casa para funcionarios y contratistas, con el objetivo de disminuir el gasto de energía en oficinas públicas.

El Ministerio también pidió a las entidades fijar metas concretas de ahorro y hacer seguimiento semanal al cumplimiento de esas medidas. Además, sugirió impulsar campañas internas para crear conciencia sobre el uso responsable de la electricidad y promover el uso de energías limpias.

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Otra de las sugerencias es aprovechar al máximo la luz natural en oficinas y apagar bombillos y equipos cuando no estén siendo utilizados. Igualmente, se recomendó instalar sensores de movimiento en zonas como baños, parqueaderos y pasillos, donde las luces suelen permanecer encendidas sin necesidad.

La cartera también planteó reemplazar luminarias tradicionales por bombillas de bajo consumo y realizar mantenimiento constante para garantizar que funcionen de manera eficiente.

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En los portales web y canales de comunicación oficiales, las entidades públicas deberán incluir mensajes relacionados con el ahorro de energía y el cuidado de los recursos.

El llamado del Gobierno se produce mientras aumentan las alertas por la llegada del fenómeno de El Niño. Según el Ideam, entre julio y septiembre podría presentarse una disminución de lluvias en varias zonas del norte del país, mientras que entre octubre y diciembre el déficit de precipitaciones afectaría regiones del sur.

Las autoridades temen que las altas temperaturas y la reducción de lluvias impacten los niveles de los embalses y aumenten el riesgo de medidas de racionamiento si no se reduce el consumo energético a tiempo.