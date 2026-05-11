¿Qué implica el duelo nacional que decretó Petro para Colombia?

El presidente Gustavo Petro anunció este lunes 11 de mayo que habría duelo nacional

El presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública durante este lunes 11 de mayo debido a que anunció que se decretarían dos días de duelo nacional tras las muertes del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del periodista Mateo Pérez, quien al parecer fue asesinado por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

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No obstante, en redes sociales han surgido múltiples dudas sobre las implicaciones reales de la medida.

Lo cierto es que este tipo de decretos tienen implicaciones más simbólicas que prácticas. Cuando un gobierno toma la decisión de decretar uno o más días de luto pretende que el Estado y la sociedad expresen solidaridad y acompañamiento frente a tragedias o la muerte de personas de gran relevancia para el país.

A través de decretos, se invita a la ciudadanía a participar en actos como izar la bandera a media asta, usar cintas negras o encender velas en homenaje a las víctimas.

Estas jornadas buscan reconocer colectivamente el dolor causado por pérdidas humanas y promover espacios de reflexión, memoria y reconciliación.

¿Cuándo fue la última vez que se decretó duelo nacional en Colombia?

La última vez que se decretó el duelo nacional fue relativamente reciente, el pasado 24 de marzo, debido al grave accidente aéreo que dejó a 69 militares muertos en el departamento de Putumayo.

“Con el decreto 0295 del 24 de marzo de 2026, “el Gobierno Nacional exalta la memoria de quienes, con abnegación y sacrificio, ofrendaron su vida en defensa de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los ciudadanos”, indicó la Presidencia a través de un comunicado de prensa publicado el 24 de marzo.

*Esta nota fue escrita con la asistencia de una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista.