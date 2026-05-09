La historia del atentado que casi le cuesta la vida a Germán Vargas Lleras en su comienzo político

La muerte de Germán Vargas Lleras volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más dramáticos de su vida política: el atentado con un libro bomba que en 2002 casi le cuesta la vida y que terminó marcando su postura frente al conflicto armado en Colombia. Años después de aquel episodio, el exvicepresidente falleció en Bogotá tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer y complicaciones derivadas de un tumor cerebral, cerrando así la historia de una de las figuras más influyentes y polémicas de la política colombiana.

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El episodio que transformó para siempre su vida ocurrió el 13 de diciembre de 2002, cuando Vargas Lleras se desempeñaba como senador de la República. Ese día recibió en su oficina del Congreso un paquete que aparentaba ser un regalo. Sin sospechar el peligro, abrió la encomienda y se produjo una fuerte explosión.

Del libro bomba al cáncer: los episodios que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras

El propio dirigente político recordó años más tarde aquel momento en una entrevista con la revista SoHo. Allí relató que “la abrió y explotó entre sus manos”, asegurando que una de sus extremidades quedó gravemente destruida tras la detonación. El artefacto explosivo, camuflado como una agenda o libro de regalo, contenía explosivos de alto poder y le ocasionó la amputación de varios dedos.

Según contó el exvicepresidente, un libro de la artista Ana Mercedes Hoyos terminó salvándole la vida. Vargas Lleras explicó que el objeto “le protegió el pecho e impidió que parte del explosivo llegara a la cara”, evitando heridas que pudieron haber sido fatales.

Las investigaciones posteriores determinaron que el paquete había sido enviado simulando que provenía de su esposa. Aunque durante años existieron múltiples hipótesis, en 2020 Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, reconoció públicamente que las extintas FARC estuvieron detrás del atentado.

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De acuerdo con esa versión, el ataque habría estado relacionado con las posiciones políticas de Vargas Lleras frente al proceso de paz del Caguán y su defensa de la ofensiva militar contra las guerrillas.

Ese atentado no fue el único episodio violento que enfrentó el dirigente de Cambio Radical. El 10 de octubre de 2005 volvió a ser objetivo de un ataque cuando un carro bomba explotó al paso de su esquema de seguridad en el norte de Bogotá, luego de salir de una entrevista radial en las instalaciones de Caracol Radio.

Aunque en esa ocasión resultó ileso, la explosión dejó al menos nueve personas heridas, entre ellas varios miembros de su esquema de protección. El hecho reforzó aún más su discurso de “mano dura” frente a los grupos armados ilegales.

En mayo de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó oficialmente a Vargas Lleras como víctima del conflicto armado por los atentados de 2002 y 2005, calificándolos como delitos no amnistiables cometidos por las extintas FARC.

Tras conocerse su fallecimiento, muchos de esos episodios volvieron a viralizarse en redes sociales, junto con otras controversias que marcaron su carrera pública. Uno de los videos más recordados fue el denominado “coscorrón” a un escolta durante un evento público.

Las imágenes mostraban al entonces vicepresidente golpeando en la cabeza a uno de sus hombres de seguridad en medio de una multitud. Aunque años después reconoció que “no fue la manera correcta de actuar”, explicó que reaccionó molesto por una situación de desorden durante la actividad.

Otro de los momentos polémicos ocurrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando la entonces senadora Claudia López lanzó fuertes críticas contra Vargas Lleras, generando intensos debates políticos y una oleada de reacciones en redes sociales.

También enfrentó controversias por un presunto caso de recolección irregular de firmas en Cúcuta, además de múltiples enfrentamientos públicos con empresarios, líderes políticos y, más recientemente, con el presidente Gustavo Petro.

Pese a las polémicas, su trayectoria política fue una de las más extensas de las últimas décadas en Colombia. Nacido el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras provenía de una familia con amplia tradición política y era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo.

Su carrera comenzó dentro del movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por Luis Carlos Galán. Posteriormente fue concejal de Bogotá, senador durante cuatro periodos consecutivos y presidente del Congreso entre 2003 y 2004.

En 2010 lanzó su candidatura presidencial y más adelante llegó a la Vicepresidencia de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo que ocupó entre 2014 y 2017 liderando proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo vial.

Sin embargo, durante los últimos años su salud comenzó a deteriorarse progresivamente. Vargas Lleras enfrentó un cáncer y complicaciones derivadas de un tumor cerebral. En 2015 fue operado de un meningioma y posteriormente recibió radioterapia.

En mayo de 2025 se conoció además que había sido sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, dentro de su tratamiento médico. Finalmente, falleció el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, luego de varios meses alejado de la vida pública.

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Con su muerte, Colombia despide a una figura que estuvo marcada tanto por grandes proyectos políticos como por atentados, controversias y episodios que dejaron huella en la historia reciente del país.