“El coscorrón” y otros escándalos en la vida del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras

Foto “El coscorrón” y las polémicas que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras.

La muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y máximo líder de Cambio Radical, no solo revivió el debate sobre su legado político, sino también los múltiples episodios polémicos que marcaron su carrera pública y que durante años protagonizaron titulares, controversias y virales en redes sociales.

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El dirigente político falleció el viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, a los 64 años, luego de una larga batalla contra un cáncer y complicaciones derivadas de un tumor cerebral que deterioró progresivamente su salud en los últimos años.

Las controversias que persiguieron a Germán Vargas Lleras hasta sus últimos años en política

Aunque en los meses previos permaneció alejado de la vida pública por su delicado estado médico, el nombre de Germán Vargas Lleras continuó generando reacciones por las controversias que protagonizó durante décadas en la política colombiana.

Uno de los episodios más recordados fue el llamado “coscorrón” a uno de sus escoltas, una escena captada en video durante un evento público y que se convirtió en uno de los momentos más virales de la política nacional.

En las imágenes se observa al entonces vicepresidente golpeando en la cabeza a un miembro de su esquema de seguridad mientras avanzaban entre la multitud. Años después, el propio Vargas Lleras explicó que había reaccionado molesto por una situación de desorden durante el evento, aunque admitió públicamente que “no fue la manera correcta de actuar”.

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El video volvió a circular constantemente en redes sociales, especialmente durante campañas políticas y momentos de tensión mediática, convirtiéndose en uno de los registros más comentados de su trayectoria.

Otra de las fuertes controversias ocurrió durante la campaña presidencial de 2018, cuando la entonces senadora Claudia López lanzó duras acusaciones contra Vargas Lleras en medio de debates políticos televisados y declaraciones públicas que generaron un amplio revuelo nacional.

Las confrontaciones entre ambos líderes políticos se convirtieron en tendencia en redes sociales y marcaron buena parte de la discusión electoral de esa época.

En 2017 también surgió un presunto escándalo relacionado con la recolección de firmas en Cúcuta. Un video difundido masivamente mostró a una mujer denunciando que funcionarios vinculados a programas sociales habrían utilizado formatos de subsidios para recolectar apoyos a favor de la candidatura presidencial de Vargas Lleras.

Aunque el caso generó controversia política y cuestionamientos públicos, el dirigente rechazó cualquier irregularidad relacionada con esos hechos.

A lo largo de los años, además, circularon otros videos en los que el exvicepresidente aparecía reaccionando de manera severa frente a miembros de logística o personal de seguridad durante eventos públicos, situaciones que provocaron críticas sobre su carácter y estilo de liderazgo.

En el ámbito empresarial, Vargas Lleras protagonizó otro fuerte enfrentamiento mediático en 2022 con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), luego de cuestionar públicamente presuntos manejos financieros y la desvalorización de acciones empresariales.

Sus declaraciones provocaron respuestas desde distintos sectores económicos y políticos del país, aumentando la tensión alrededor de sus posiciones frente al poder empresarial.

Más recientemente, el dirigente sostuvo varios choques públicos con el presidente Gustavo Petro, especialmente tras acusaciones relacionadas con la Nueva EPS. Petro vinculó públicamente a la familia Vargas Lleras con presuntos desfalcos, situación que derivó en acciones judiciales y en una posterior orden del Consejo de Estado para que el mandatario rectificara sus afirmaciones.

Sin embargo, más allá de las controversias, la vida de Germán Vargas Lleras también estuvo marcada por hechos violentos. En 2002 fue víctima de un atentado con un libro bomba enviado a su oficina en Bogotá, ataque que le causó la amputación de varios dedos de una mano y dejó graves secuelas físicas.

Pese a ello, continuó activo en la política nacional y consolidó una de las carreras más influyentes de las últimas décadas.

Nacido el 19 de febrero de 1962, Vargas Lleras provenía de una familia con tradición política y era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Su trayectoria comenzó en el movimiento Nuevo Liberalismo y posteriormente ocupó cargos como senador, presidente del Congreso y vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017.

Durante sus últimos años enfrentó un deterioro progresivo de salud relacionado con un tumor cerebral y tratamientos contra el cáncer. Incluso en 2025 fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, dentro de su proceso médico.

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Con su fallecimiento, Colombia despide a una de las figuras más influyentes, polémicas y determinantes de la política contemporánea, recordado tanto por sus grandes proyectos de infraestructura como por las controversias que acompañaron buena parte de su vida pública.