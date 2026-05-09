Luto nacional: así reaccionó la política colombiana a la partida de Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente de la República y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes en la ciudad de Bogotá a los 64 años. La noticia fue confirmada inicialmente por la esfera politíca por medio de redes sociales.

>>(VEA: ¿Quién era Germán Vargas Lleras? El líder que transformó la infraestructura y el poder)<<

Vargas Lleras, quien en los últimos años mantuvo un perfil bajo debido a un complejo cuadro de salud que lo llevó a someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y tratamientos especializados en Estados Unidos, deja un vacío en el sector de la centro-derecha colombiana. Su muerte se produce tras un periodo de convalecencia que lo alejó de los micrófonos, pero no de la influencia estratégica dentro de su colectividad.

El espectro político se une en el reconocimiento a su carácter

A los pocos minutos de confirmarse el fallecimiento, el Congreso de la República y las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las reacciones. Desde diferentes orillas ideológicas, los mensajes coinciden en resaltar la tenacidad de un hombre que marcó la agenda ejecutiva del país, especialmente durante su etapa como ministro y vicepresidente.

Por su parte, desde el Gobierno Nacional y sectores de la coalición oficialista, se han emitido mensajes de respeto institucional. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño indican que se preparan decretos de honores fúnebres dada su condición de exvicepresidente y exministro de Vivienda y de Interior. “Independientemente de las profundas diferencias que nos separaron, no se puede desconocer que Germán Vargas Lleras fue un animal político que dedicó su vida al servicio público”, señalaron voces del progresismo en el Legislativo.

Estas fueron las reacciones del mundo político por la partida de Vargas Lleras

German Vargas Lleras fue vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2017) por lo que el expresidente no dudo en pronunciarse sobre el fallecimiento de su compañero de mandato.

Reacción de Juan Manuel Santos a la muerte de German Vargas Llosa

De igual forma, no solo sus allegados ideológicos de pronunciaron, si no varios desde distintos partidos y recordaron también su legado e interacciones que mantuvieron con el fallecido.

Condolencias en X para Germán Vargas Lleras

También su partido le rindió las condolencias y breve homenaje por medio de redes sociales:

Un legado definido por la infraestructura y la seguridad

Su gestión es recordada por la masificación de las viviendas gratuitas y la modernización vial de Colombia, un despliegue de infraestructura sin precedentes que lo posicionó como un ejecutor implacable. Sin embargo, su historia también está escrita con la tinta de la resiliencia frente a la violencia interna del país.

Heredero del legado del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, el exvicepresidente fue víctima de la crudeza del conflicto. En 2002, un libro bomba le amputó varios dedos de su mano izquierda, y en 2005 salió ileso de un potente atentado con carro bomba en el norte de Bogotá. Estos episodios, lejos de retirarlo de la contienda, forjaron su discurso de seguridad y autoridad que hoy sus seguidores exaltan como su mayor virtud.

Impacto en el mapa electoral y social

La partida de Vargas Lleras ocurre en un momento crítico para Cambio Radical, partido que él fundó y consolidó como una de las maquinarias más eficientes del país. La militancia ha comenzado a congregarse en la sede del partido en Bogotá, mientras los líderes regionales esperan directrices sobre las honras fúnebres.

El impacto social de su muerte trasciende las urnas. Ciudadanos y beneficiarios de sus programas de vivienda han manifestado su pesar, recordando al funcionario que llegaba a las regiones con casco de obra y exigencias de cumplimiento a los contratistas. La clase política, hoy dividida, hace una pausa para reconocer al fallecido.