El ácido chiste de Germán Vargas Lleras a Petro que resurgió tras su muerte: “Con razón está arruinado”

El fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras este viernes 8 de mayo en Bogotá, a los 64 años y tras una prolongada lucha contra un tumor cerebral, sacudió la agenda nacional. En medio de los pronunciamientos oficiales y las reacciones de los distintos sectores políticos frente a la partida del líder natural de Cambio Radical, el ecosistema digital optó por recordar su figura alejándose del protocolo y posicionando en tendencia un archivo audiovisual de hace unos años atrás.

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Las plataformas sociales viralizaron rápidamente un fragmento que expone el humor negro y el sarcasmo que el exvicepresidente, teniendo como protagonista de la burla al actual jefe de Estado, Gustavo Petro.

El apunte económico sobre la familia presidencial

El material que domina la conversación en plataformas como X documenta una interacción informal de Vargas Lleras rodeado de un tumulto de simpatizantes y equipos de trabajo. Durante el encuentro, la cámara capta el instante preciso en el que el reciente fallecido se encuentra firmando lo que parecen ser unas camisetas de la selección Colombia.

Acto seguido, el político bogotano detiene la acción y lanza la pregunta directa a Petro y le dice “Oiga, cada debate usted llega con uno nuevo, ¿no? (...) ¿En total cuántos son?”. La respuesta inmediata del actual presidente confirma la cifra de “seis”, número que coincide exactamente con la cantidad de hijos del mandatario Gustavo Petro.

Sin dudarlo, Vargas Lleras suelta una frase con un tono de voz burlón y sin cambiar su expresión facial: “Con razón está arruinado”. La sentencia detonó las risas inmediatas de estos dos y quedó inmortalizada como una rara muestra de humor público por parte de un dirigente conocido históricamente por su temperamento fuerte y su rigidez institucional.

Una rivalidad enmarcada en el choque ideológico

La circulación masiva de este apunte irónico contrasta de manera directa con la gravedad del suceso médico y la posterior reacción de la Casa de Nariño. Horas antes de que el clip alcanzara miles de reproducciones e interacciones, el propio presidente Petro utilizó sus canales oficiales para emitir un pronunciamiento donde dejó de lado sus diferencias políticas para reconocer el peso de su histórico opositor.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, manifestó el mandatario al enviar sus condolencias a la familia. Esta declaración evidencia la profunda tensión, pero a la vez el respeto profesional, que enmarcó la relación entre el líder del progresismo y la figura más prominente de la política colombiana en las últimas dos décadas.

El video trasciende la simple burla sobre la economía personal de su rival en ese entonces, si no que las personas buscar recordar lo que mencionan como el estilo sin filtros que caracterizó a Vargas Lleras y cercanía con las diversas esferas ideológicas hasta sus últimos días.