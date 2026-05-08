Conductora de Monster Truck apareció y aseguró que su familia ha recibido amenazas por lo que teme por su vida

Por medio de un comunicado emitido por la firma Litigium Abogados, la conductora del Monster Truck involucrado en la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en Popayán reapareció públicamente y aseguró que tanto ella como su familia han sido víctimas de amenazas tras los hechos.

En el documento, la defensa informó que asumió oficialmente la representación jurídica de Sonia Dilma Segura Moreno, quien es relacionada con la investigación que adelantan las autoridades por el accidente ocurrido durante una exhibición de Monster Truck en la capital caucana.

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Apareció la conductora del Monster Truck de la tragedia en Popayán

El documento publicado inicia con un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas mortales y las personas lesionadas durante la emergencia.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada por esta tragedia. El dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, señala el comunicado.

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La firma de abogados también indicó que la defensa actuará colaborando con las autoridades dentro del marco legal para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

“La defensa actuará con pleno respeto por la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y actuará para contribuir, dentro del marco legal, al esclarecimiento de los hechos”, agrega el documento.

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Uno de los puntos que más llamó la atención fue la afirmación sobre las amenazas que, según el comunicado, ha recibido la conductora junto con sus familiares después de la tragedia.

“Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, razón por la cual existe temor por su integridad personal”, manifestó la defensa.

Asimismo, los abogados aseguraron que Segura Moreno no ha intentado escapar ni ocultarse de las autoridades y que hasta el momento no ha sido requerida formalmente dentro del proceso judicial.

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“Es importante precisar que Sonia Dilma Segura Moreno no ha pretendido evadir a las autoridades ni desatender la situación penal. No tiene restricciones a la libertad ordenadas por autoridad competente ni ha sido formalmente requerida”, señala el texto.

Además, explicaron que la conductora permanece disponible, “en todo caso, acudirá junto con su defensa cuando sea requerida por las autoridades para atender los requerimientos que correspondan dentro del debido proceso”, concluye el comunicado.