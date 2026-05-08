Destruido: Así quedó el Atanasio Girardot después de los desmanes de los hinchas del DIM

Así quedó el Atanasio Girardot tras desmanes de hinchas del DIM. (Foto: Captura de video Denuncias Antioquia - 8 de mayo de 2026)

Nuevamente la violencia opacó el fútbol en Medellín. A través de un video publicado por Denuncias Antioquia quedaron en evidencia los graves daños que sufrió el estadio Estadio Atanasio Girardot luego de los disturbios protagonizados por hinchas del Deportivo Independiente Medellín, DIM.

Las imágenes muestran baños completamente destruidos en la tribuna norte del escenario deportivo. Lavamanos arrancados, puertas averiadas, paredes vandalizadas, basura regada y múltiples daños en la infraestructura quedaron registrados tras los desmanes ocurridos durante la noche del partido.

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Hinchas del DIM dejaron destruido el Atanasio Girardot

El caos se presentó en medio del partido entre el DIM y Flamengo, encuentro que finalmente tuvo que ser suspendido por falta de garantías de seguridad luego de protestas y disturbios protagonizados por aficionados del equipo antioqueño.

De acuerdo con reportes conocidos en las últimas horas, la tensión comenzó después de que las autoridades determinaran que el partido debía disputarse sin público como medida preventiva para evitar alteraciones del orden público. La decisión generó rechazo entre varios sectores de la hinchada, que protagonizaron protestas dentro y fuera del estadio.

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En medio de los disturbios se registraron enfrentamientos, lanzamiento de objetos, humo dentro del escenario deportivo y daños en distintas zonas del Atanasio, especialmente en los baños de la tribuna norte, que terminaron prácticamente destruidos.

La situación obligó a suspender el encuentro y a iniciar la evacuación de los asistentes mientras aumentaba el ambiente de tensión dentro del estadio. Videos compartidos en redes sociales muestran a varios aficionados corriendo entre las tribunas mientras otros provocaban daños a la infraestructura.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el costo de los daños ocasionados en el estadio ni el número de personas identificadas por los actos vandálicos.