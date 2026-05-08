Un milagro: Un niño de solo 2 años cayó de un cuarto piso y los vecinos le salvaron la vida

Vecinos le salvaron la vida a un niño de solo 2 años que cayó de un cuarto piso. (Foto: Captura de video Noticias Caracol - 8 de mayo de 2026)

Un niño de apenas 2 años quedó colgando de un cuarto piso, los vecinos improvisaron una red con cobijas y lograron salvarle la vida.

Momentos de tensión y angustia se vivieron en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que un niño de apenas 2 años quedara suspendido desde la parte alta de una vivienda de cuatro pisos. La rápida reacción de varios vecinos evitó que la emergencia terminara en tragedia.

El hecho ocurrió hacia las 9:00 de la noche, cuando habitantes del sector se percataron de que el menor estaba aferrado a la fachada del inmueble mientras luchaba por no caer.

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Niño fue salvado por los vecinos que lograron recibirlo al caer de un cuarto piso

Varias personas se reunieron debajo del edificio con cobijas, chaquetas y otros elementos improvisados para tratar de amortiguar el impacto si el niño se soltaba.

Videos grabados por residentes muestran los angustiosos segundos en los que el pequeño intentaba sostenerse con sus manos mientras, desde la calle, los vecinos gritaban desesperados y buscaban cómo ayudarlo.

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“Él hacía fuerza para no soltarse”, relató uno de los testigos en declaraciones entregadas a Blu Radio.

Según los relatos, en un primer momento el niño logró mantenerse con ambos brazos, pero poco a poco perdió estabilidad hasta quedar sostenido solo por una mano. Segundos después cayó al vacío.

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A pesar de la altura, varias personas alcanzaron a reaccionar y lograron disminuir el golpe utilizando sus brazos y las cobijas que habían reunido. El menor sufrió algunas raspaduras y golpes menores provocados por el roce contra la fachada, pero sobrevivió y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Los vecinos aseguraron que actuaron por instinto y que fueron instantes de verdadero terror. Tras lo ocurrido, varios residentes permanecieron frente a la vivienda exigiendo explicaciones sobre cómo un niño tan pequeño terminó solo en una situación de semejante peligro.

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Una de las testigos aseguró que, después de la caída, apareció una mujer que aparentemente mantuvo una actitud tranquila pese a la gravedad de lo sucedido, lo que aumentó la indignación entre quienes presenciaron la escena.

“Cuando el niño cayó, fue de cabeza y terminó junto al señor que estaba al lado mío. Después apareció ella como si nada hubiera pasado”, relató la habitante del sector.

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Luego de la emergencia, unidades de la Policía llegaron al lugar junto con integrantes de varios cuadrantes de la zona. Según se conoció, el caso quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades que deberán esclarecer las circunstancias en las que el menor terminó colgando desde la terraza del edificio.

Habitantes del sector pidieron que se investigue a fondo lo ocurrido, pues consideran preocupante que un niño de tan corta edad estuviera expuesto a un riesgo tan alto sin supervisión.