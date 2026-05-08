Compradores denunciaron retrasos y publicidad engañosa: La SIC le cayó a la Constructora Bolívar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una millonaria sanción contra Constructora Bolívar Bogotá S.A. por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de vivienda Buenavista Living, ubicado en el sector de Colina Campestre, en Bogotá.

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Según informó la entidad en un comunicado oficial, la constructora fue sancionada con una multa de $1.306.426.800, luego de que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor evidenciara “la vulneración de los derechos de los consumidores”.

La decisión se tomó tras una visita de inspección realizada en octubre de 2024, así como el análisis de cerca de 30 quejas presentadas por compradores del proyecto.

¿Por qué fue sancionada Constructora Bolívar?

De acuerdo con la SIC, la investigación identificó dos principales irregularidades relacionadas con el proyecto de vivienda de interés social (VIS) Buenavista Living.

La primera tiene que ver con los retrasos en la entrega de los inmuebles. Según el comunicado, la constructora habría incumplido las fechas inicialmente prometidas a los compradores y modificado en varias ocasiones los cronogramas establecidos.

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“La Constructora Bolívar incumplió la fecha de entrega ofrecida a los compradores”, señaló la entidad.

Además, la SIC aseguró que el plazo de entrega fue modificado al menos en tres ocasiones, afectando directamente las expectativas de los consumidores y alterando procesos clave como la escrituración y el precio final de los apartamentos, debido a que se trataba de viviendas VIS.

Publicidad engañosa en el proyecto Buenavista Living

El segundo punto señalado por la Superintendencia está relacionado con la publicidad utilizada para promocionar el proyecto.

Según la autoridad, las piezas publicitarias contenían “información insuficiente, confusa e inoportuna”, lo que habría inducido a error a los compradores sobre las características reales de los inmuebles.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que, según la SIC, no se informó de manera clara que las viviendas correspondían a un proyecto de interés social (VIS).

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“Las piezas publicitarias utilizadas para promocionar el proyecto contenían información insuficiente, confusa e inoportuna”, indicó el organismo.

La entidad agregó que esta decisión busca reforzar la protección de los derechos de los consumidores dentro del sector vivienda.

La respuesta de Constructora Bolívar

Tras conocerse la sanción, Constructora Bolívar emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con los compradores del proyecto y explicó el estado actual de las obras.

La compañía aseguró que Buenavista Living está conformado por 2.044 unidades de vivienda, de las cuales ya se han entregado 1.361 apartamentos, lo que equivale al 66% del total.

Además, afirmó que el proyecto presenta actualmente un avance de obra cercano al 90%.

“Constructora Bolívar ha mantenido una comunicación constante, clara y proactiva con sus clientes”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

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Sobre los retrasos en las entregas, la constructora indicó que estos obedecieron a recomendaciones técnicas relacionadas con el sistema constructivo inicialmente definido y formuladas por consultores estructurales.

Asimismo, reconoció que la investigación también se originó por “la no inclusión en la publicidad del proyecto de su condición de Vivienda de Interés Social - VIS”.

La constructora podrá apelar la decisión

Constructora Bolívar manifestó además que respetará las actuaciones de la autoridad y ejercerá su derecho de defensa en las instancias legales correspondientes.

“Reiteramos nuestro respeto por las actuaciones de la autoridad competente y manifestamos nuestra total disposición para atender las órdenes emitidas”, expresó la compañía.

La SIC confirmó que contra la decisión proceden recursos de reposición y apelación.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la información entregada a compradores de vivienda y las responsabilidades de las constructoras frente a proyectos VIS en Colombia.