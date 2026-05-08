‘Chiquito Malo’ y otros 29 integrantes del Clan del Golfo hacen parte de los nombres que el Gobierno pone sobre la mesa para frenar sus órdenes de captura

Presidente Petro pide a Fiscalía perseguir a miembros de la Junta del Narcotráfico y sus bienes en Colombia

El Gobierno Nacional emitió una resolución con fecha de abril de 2026 en la que oficializa la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, en medio de la estrategia de acercamientos con estructuras armadas ilegales. La información fue revelada por Blu Radio.

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La medida busca facilitar el desarrollo de un proceso de “conversación sociojurídica” con la organización, que también se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia.

Entre los nombres incluidos en la resolución aparece alias “Chiquito Malo”, señalado como uno de los máximos cabecillas del grupo y quien asumió el liderazgo tras la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos.

Los nombres incluidos en la resolución

Además de “Chiquito Malo”, el documento incluye a otros integrantes identificados como:

Tatiana Andrea Correa Jaramillo

José Francisco Peña

Luis Enrique Martínez Cogollo

Según lo revelado, la suspensión también cobija órdenes de captura con fines de extradición, permitiendo que los integrantes autorizados puedan desplazarse hacia puntos específicos definidos por el Gobierno.

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Zonas de ubicación temporal

La resolución establece que el objetivo principal de la medida es facilitar el traslado y reagrupamiento de los integrantes del Clan del Golfo en las llamadas Zonas de Ubicación Temporal.

De acuerdo con el documento citado por Blu Radio, los puntos definidos son:

Tierralta , en el departamento de Córdoba

, en el departamento de Córdoba Belén de Bajirá

El traslado hacia estas zonas iniciaría de manera gradual a partir del próximo 25 de junio de 2026.

Una suspensión limitada y territorial

El Gobierno precisó que la medida tiene un carácter “territorial, restringido y finalista”, lo que significa que el levantamiento temporal de las órdenes de captura únicamente aplica para el desplazamiento hacia las zonas de ubicación establecidas.

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La decisión se da en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por mantener canales de diálogo con distintos grupos armados en el marco de la política de paz total, una estrategia que ha generado respaldo desde algunos sectores y fuertes cuestionamientos desde otros.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los alcances de estas conversaciones ni sobre las condiciones que deberán cumplir los integrantes beneficiados con la suspensión de las órdenes judiciales.