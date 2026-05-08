Nuevos detalles de la desaparición del periodista Mateo Pérez y el hallazgo de algunas de sus pertenencias

La desaparición del periodista Mateo Pérez en Antioquia sigue rodeada de incertidumbre y preocupación. En las últimas horas, familiares del comunicador revelaron nuevos detalles sobre el caso, luego de que fueran encontradas varias de sus pertenencias en una zona rural del municipio de Briceño.

De acuerdo con Jorge Rueda, primo del periodista, en una vía que conduce hacia la vereda Palmichal aparecieron elementos personales de Pérez, entre ellos su motocicleta, las llaves, la billetera y el teléfono celular. Para la familia, estos hallazgos refuerzan el temor de que el comunicador haya sido asesinado.

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Sigue la incertidumbre sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez

“La aparición de sus objetos personales nos hace pensar en el peor escenario”, dijo Rueda en declaraciones entregadas a Noticias Caracol.

Según explicó, la motocicleta fue encontrada abandonada a un costado de la carretera y presentaba señales de haber sido manipulada o forzada.

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La información que ha recibido la familia no proviene oficialmente de las autoridades, sino de habitantes de la región que, según relatan, habrían visto el momento en que hombres armados interceptaron al periodista mientras se movilizaba por la zona.

De acuerdo con esos testimonios, Pérez habría sido obligado a descender de la motocicleta y posteriormente llevado por desconocidos hacia un punto cercano a la vereda. “Nos cuentan que lo detuvieron hombres armados y se lo llevaron hacia otro lugar”, afirmó su familiar.

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Rueda también recordó el compromiso de Mateo Pérez con el oficio periodístico y aseguró que era un reportero acostumbrado a desplazarse a territorios complejos para cubrir temas relacionados con el conflicto y la realidad de las comunidades.

“Era un periodista muy comprometido, de los que iban directamente donde ocurrían los hechos”, expresó.

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La familia denunció además las dificultades que existen para ingresar al lugar donde, según versiones de la comunidad, estaría el cuerpo del comunicador. Según indicó Rueda, tanto organismos humanitarios como autoridades han advertido sobre los riesgos de entrar a la zona debido a la presencia de actores armados.

Mientras avanzan las investigaciones, los seres queridos del periodista temen que el paso del tiempo complique aún más la posibilidad de esclarecer lo ocurrido y recuperar el cuerpo para darle una sepultura digna.