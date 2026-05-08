Cayeron seis extraditables: los duros del ‘Clan del Golfo’ que enviaban toneladas de coca a EE.UU.

Capturas con fines de extradición a Estados Unidos de 6 integrantes del Clan del Golfo.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y en articulación con la Armada Nacional y la agencia estadounidense (DEA), logró materializar las capturas con fines de extradición de seis presuntos integrantes de una estructura al servicio del ‘Clan de Golfo’, que sería la responsable de coordinar y materializar el envío por vía marítima de toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos, México y países de Centroamérica.

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Estas personas fueron localizadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Berrugas (Sucre), Moñitos (Córdoba) y Cartagena (Bolívar).

Se trata de Jaime Banquez Herazo, alias Mocho, señalado cabecilla de la red criminal que definía la logística para garantizar la salida de lanchas rápidas desde el Golfo de Morrosquillo y otras zonas del Caribe colombiano hacia destinos internacionales.

Ober Luis Berrio Ramos, Arnovis Álvarez Julio, Cesar Jiménez Pájaro y Álvaro Ramos Galeano, señalados pilotos de las embarcaciones encargados de recoger los alijos en puntos costeros y llevarlos a áreas predeterminadas por la organización; y Dionis Cardales Castillo, alias Pepo, quien sería el encargado de los dispositivos de seguridad para alertar los controles y movimientos de las autoridades en los lugares de embarque.

Una Corte Federal del Distrito Este de Dallas (Texas) solicita a estos seis hombres por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas. El requerimiento internacional precisa que estarían implicados en el envío de cerca de cinco toneladas de cocaína.

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Los capturados quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites diplomáticos y legales para concretar su extradición a Estados Unidos.