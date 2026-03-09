Vicky Dávila ‘explotó’ con periodista y le lanzó madrazo luego de ‘quemarse’ en la Consulta

Los colombianos acudieron nuevamente a las urnas para celebrar la fiesta de la democracia, en el marco de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales. Precisamente en La Gran Consulta por Colombia destacó el nombre de la exdirectora de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien, tras perder, tuvo un encontronazo con una periodista, situación en la que lanzó tremendo madrazo.

Pasadas las 5:30 p.m, y acorde al reporte número 20 de la Registraduría se dio a conocer que Paloma Valencia se llevó el 47,03 % de los votos de la consulta, más de 1,6 millones de votos. Resultados que dejaron a Juan Daniel Oviedo en el segundo lugar de esta consulta, con el 16,88%, de los votos, más de 580.000 sufragios.

Por el lado de Vicky los números no fueron para nada alentadores, ya que solo se quedó con el 3,42% de las votaciones, poco más de 151.000 votos.

Señalan de bochornoso el momento de Vicky Dávila durante discurso de Paloma Valencia Vicky Dávila y Paloma Valencia, candidata electa a la presidencia de Colombia. (Fotos: Archivo Publimetro) (Archivo Publimetro)

Tras conocer los resultados Vicky se fue hasta la sede de campaña de Paloma para desearle buen viento y buena mar para lo que se viene, regalándole unas emotivas palabras: “Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta".

Así fue el encontronazo de Vicky Dávila con una periodista

En medio del corre corre para dar sus palabras en un espacio que le dio Valencia, Dávila le respondió una ‘picante’ pregunta a una periodista del medio ‘Tercer Canal’, misma que le dijo: “¿Cómo se siente? ¿Se siente como una perdedora?“.

Al escuchar este cuestionamiento Vicky no se guardó nada y le mandó una ‘pulla’ a los candidatos de otras consultas: “Si ganó Paloma como me voy a sentir perdedora; perdedora Claudia, perdedor Roy; nosotros todos ganamos; La Gran Consulta es una putería

