“Tengo que sostener a mi familia”, Vicky Dávila habló sobre su próximo trabajo lejos de la política

Vicky Dávila no pudo llegar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales porque perdió en la consulta a manos de Paloma Valencia, quien obtuvo más de tres millones de votos y será quien compita para ser la primera presidenta de Colombia.

De todas maneras, su derrota no fue impedimento para felicitar a Paloma, y rápidamente, anunciar que intentará regresar a los medios de comunicación.

Vicky Dávila concedió algunas palabras ante los medios de comunicación, donde le preguntaron cuál sería su próxima movida. Ella dio a entender que se alejará por el panorama político, al menos por un tiempo, e intentará regresar a los medios de comunicación.

Dávila dejó claro e hizo énfasis en que ella es periodista, y aunque se lanzó a la política con el anhelo de brindarle una mano al país, ahora buscará regresar a hacer lo que más le gusta y mejor sabe, además, porque tiene que mantener a su familia.

Eso sí, Vicky Dávila no desaprovechó la oportunidad para enviarle una pulla a Roy Barreras, sin importar que ganó su consulta, pues insinuó que era terco lanzándose siempre a pesar de tener pocos votos.

“Yo soy una periodista. Ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida a ver qué es lo que voy a hacer y dónde voy a trabajar porque yo tengo que sostener a mi familia, pero les digo que yo soy periodista. Yo sueño con volver a los medios de comunicación. Yo hice esto por un amor profundo por Colombia, pero yo no soy como Roy Barreras, toda terca, presentarse para sacar tres votos. Es muy importante saber que los colombianos hoy tienen unas decisiones que vamos a respetar.