A periodista de Noticias Caracol le hicieron ‘pistola’ en vivo mientras cubría las elecciones

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados por la Registraduría para ejercer su derecho al voto este domingo 8 de marzo; jornada que llevó a varios medios de comunicación a desplegar un gran equipo de periodistas para hacer el cubrimiento. Justamente uno de los comunicadores de Noticias Caracol recibió una fuerte burla por parte de un ciudadano mientras realizaba una transmisión en vivo en un concurrido sector de la capital colombiana.

Juan Camilo Cortés, periodista de este afamado noticiero fue enviado a llevar el minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en uno de los puntos más concurridos de la localidad de Kennedy; y mientras sus compañeras en cabina le daban el paso para hablar varias personas pasaban detrás de él.

Justamente uno de los individuos que estaba detrás de Cortés, aprovechó el cameo para realizar un gesto bastante reprochable; ya que el hombre hizo la seña de la pistola con su mano, algo que, representa un insulto para muchos.

Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación

En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduríarealizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia