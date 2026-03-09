¿Quiere ser vicepresidenta? Vicky Dávila agachó la cabeza y le pidió a Paloma Valencia que le gane a Iván Cepeda

Los colombianos volvieron a reunirse para la fiesta de la democracia con las legislativas y las consultas para la Presidencia. Justamente en‘La Gran Consulta por Colombia’, resaltó el nombre de la exdirectora de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien tras perder la consulta le regaló unas emotivas palabras a la ganadora, Paloma Valencia.

Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Oviedo;son quienes conformaron esta consulta, una de las más opcionadas para hacerle la ‘pelea’ a quienes lideran la opción de voto en las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Pasadas las 5:30 p.m, y acorde al reporte número 20 de la Registraduría se dio a conocer que Paloma Valencia se llevó el 47,03 % de los votos de la consulta, más de 1,6 millones de votos. Resultados que dejaron a Juan Daniel Oviedo en el segundo lugar de esta consulta, con el 16,88%, de los votos, más de 580.000 sufragios.

Por el lado deVicky los números no fueron para nada alentadores, ya que solo se quedó con el 3,42% de las votaciones, poco más de 151.000votos.

Tras el resultado de La Gran Consulta, Dávila se encontró con Valencia para fundirse con ella en un abrazo y regalarle las siguientes emotivas palabras: “Paloma Valencia, que Dios te bendiga. Tienes una responsabilidad muy grande, defender a Colombia y cuidar nuestra democracia y nuestra libertad. Hay que derrotar a Iván Cepeda, “El Heredero”, la peor amenaza para el futuro de los colombianos. Ahora a ganar en primera vuelta".

¿Cómo le había ido a Vicky Dávila en la encuesta Invamer y en La Gran Encuesta de RCN?

Vicky Dávila se había metido de lleno en la pelea y los números de “La Gran Encuesta” del RCN y GAD3 lo confirmaban: estába prácticamente pegada al primer puesto. Con un 15,1% de intención de voto, la periodista tenía a Paloma Valencia respirándole en la nuca, pues la diferencia era de apenas unas décimas (Valencia lidera con 15,7%). Lo que más llamaba la atención es que había dejado atrás a nombres de peso y con trayectoria política, como Juan Manuel Galán, demostrando que su salto de los medios a la arena electoral le está rindiendo frutos y tiene a la derecha moviéndose rápido.

Sin embargo, el panorama con la encuesta de Invamer era un poco más retador. Ahí, aunque Vicky marcaba un 10,4% y se dab la mano con Juan Daniel Oviedo en el tercer lugar, Paloma Valencia se les escapaba con una ventaja bastante amplia. Aun así, el “as bajo la manga” de Dávila era que todo el mundo sabe quién es ella; con un nivel de reconocimiento altísimo que, sumado a su discurso fuerte de oposición, que la mantenía como una de las opciones más fuertes para dar el batacazo en la consulta de marzo, algo que no sucedió.