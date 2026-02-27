“Golpeador de mujeres profesional”: El agarron entre Vicky Dávila y Matador por caricatura que incomodó a la candidata

El caricaturista y candidato al senado Julio Cesar González, conocido como Matador, polémico por señalamientos de violencia intrafamiliar y por sus publicaciones que han incurrido en estereotipos y ofensas machistas y homofóbicas, tuvo un agarrón con la candidata presidencial Vicky Dávila por una caricatura en la que la parodia.

Lea más sobre las elecciones 2026 aquí: Pacto Histórico Fest: partido de Iván Cepeda cierra campaña al Congreso con ostentoso evento en la Plaza de Bolívar

En la caricatura, que equipara a la candidata con un personaje de la serie Los Caquitos, Matador parece burlarse de los afirmaciones aparentemente contradictoria de Dávila, y en la descripción que la acompaña también hace el símil entre otras figuras de la política con personajes del programa televisivo.

Vicky habló del señalamiento de maltrato

La periodista expresó su molestia frente al dibujo recordando los señalamientos hacia el caricaturista por violencia intrafamiliar: “Te faltó matador, como el golpeador profesional de mujeres de la vecindad”. A lo que el aspirante al Congreso respondió asegurando que “el dibujo humorístico exagera, es el código de su lenguaje para decir verdades” y defendiendo que la caricatura es “un arte honesto” porque “advierte siempre al lector, que lo que allí se plasma es una exageración y no es real”.

Matador dijo que quien se tome una caricatura en serio es una “persona inculta” y “analfabeta visual”, y llamó a Dávila “inmune al aprendizaje”.

Paloma Valencia no despega: Gana en la consulta pero sigue estancada pese a apoyo de Uribe, revela nueva encuesta

La candidata presidencial no se quedó callada ante la arremetida de González e insistió: “Estoy esperando que te dibujes tú, Matador, como el golpeador de mujeres profesional de la vecindad. Lo que eres, no te enojes”. Además, agregó: “Utiliza contigo mismo ese código maravilloso de la caricatura para decir tus propias verdades, que le has pegado a tu esposa, la madre de tus hijos, una mujer. Que siendo físicamente más fuerte la golpeaste y te denunció. No tires perdón. ”

“Utiliza ese “arte honesto” para que Colombia toda sepa quién eres de verdad. No seas “inculto”, no seas “analfabeta visual”. Adelante, ¡DIBÚJATE!" remató con contundencia Dávila.