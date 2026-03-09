¿Quién es Paloma Valencia? La primera mujer candidata del uribismo y sus polémicas propuestas

La senadora Paloma Valencia Laserna se convirtió este domingo 8 de marzo de 2026 en la candidata oficial del Centro Democrático para la primera vuelta presidencial, tras ganar la Gran Consulta por Colombia.

La congresista caucana superó en las urnas a otras ocho figuras políticas, entre las que se encontraban Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán y más, consolidando así el respaldo del ala más conservadora del electorado. Con este resultado, Valencia asegura su lugar en el tarjetón del próximo 31 de marzo, donde se enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De un linaje tradicional a liderar la derecha

Lejos de representar una figura de renovación, la candidatura de Valencia está anclada a las bases tradicionales del poder en Colombia. De acuerdo con el perfil, la abogada y filósofa de la Universidad de los Andes es heredera directa de un linaje político de élite política, esta es nieta del expresidente Guillermo León Valencia.

Su victoria de este domingo llega luego de una larga carrera de insistencia dentro del uribismo- Luego de dar un paso al costado en 2018 para respaldar a Iván Duque y de perder la consulta interna de 2022 frente a Óscar Iván Zuluaga, Valencia logró capitalizar el actual clima político de la colectividad. De este modo, se convierte en la primera mujer que aspira a la Casa de Nariño por el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este ha sido compañero durante u campaña política y hasta Valencia lo ha llamado para que sea su formula en la contienda.

Fracking, privatización pensional y controversias históricas

El plan de gobierno con el que Valencia busca la Presidencia plantea un giro drástico hacia la derecha en materia económica, ambiental y social. Tal como se expuso en el reciente debate económico organizado por Portafolio, su estrategia central se basa en la reducción de la carga tributaria a grandes capitales, proponiendo la eliminación del impuesto al patrimonio y una fuerte disminución en los impuestos de renta.

Este mismo diario ha reportado que la actual ganadora y candidata afirmó que para compensar estos ingresos, plantea una drástica reducción del gasto estatal y la apertura total a la explotación de hidrocarburos mediante la práctica del fracking, ignorando los reparos ambientales de diversos sectores.

En cuanto al sistema pensional, la candidata criticó las recientes reformas y propuso un modelo basado en el ahorro individual privado desde el nacimiento, sugiriendo que el sistema permita a los ciudadanos elegir entre una pensión económica tradicional o la entrega de una vivienda en la vejez.

El escrutinio sobre su figura también recae en su polarizante historial legislativo. Valencia fue una de las principales promotoras de la campaña del “No” para tumbar el acuerdo de paz en 2016 y ha mantenido un discurso de militarización estricta ante problemas de orden público. Sin embargo, su propuesta más cuestionada históricamente ha sido la iniciativa de dividir el departamento del Cauca para separar territorialmente a las comunidades indígenas de los mestizos, una idea que le costó duras acusaciones de presuntamente promover políticas segregacionistas.