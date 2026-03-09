Polo Polo perdió su curul Afro en el Congreso y en redes lo ‘quemaron’ a punta de memes

En el marco de las elecciones legislativas que se realizaron este domingo en Colombia, la circunscripción especial afrodescendiente para la Cámara de Representantes concentra parte de la atención. Esta curul busca garantizar la representación política de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras dentro del Congreso, lista en la que resaltaba Miguel Polo Polo, quien tras perder su curul generó una lluvia de memes en redes,

De acuerdo con el reporte preliminar del preconteo, hasta el momento se registran 201.417 votos y el 50.82% de las mesas escrutadas en esta circunscripción especial, cuyos resultados definirán quién ocupará la curul en la Cámara de Representantes durante el próximo periodo legislativo.

Tras esta situación, la red social ‘X’ se volvió centro de memes en contra de Polo Polo; acá algunos de los que más dieron que hablar:

¿Cómo van las votaciones por la Cámara de Representantes Afro?

LIBRES - LISTA CERRADA : 65.014 VOTOS

PARTIDO DEMOCRATA COLOMBIANO: 22.549 VOTOS

PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO: 18.370 VOTOS

¿De qué se trata esta circunscripción especial Afro?

Esta circunscripción fue creada como un mecanismo de participación política para las comunidades afrodescendientes del país. A diferencia de las elecciones tradicionales por departamentos, en este caso los candidatos son avalados por organizaciones de comunidades negras reconocidas oficialmente, y los ciudadanos pueden votar por ellos a través de un tarjetón especial.

Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate durante esta elección es el del representante Miguel Polo Polo, quien llegó al Congreso en el periodo anterior precisamente a través de esta circunscripción. Su elección generó una fuerte polémica en distintos sectores políticos y sociales, ya que algunos líderes de comunidades afro cuestionaron su representación y el respaldo de organizaciones que le otorgaron el aval.