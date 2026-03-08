EN VIVO resultados elecciones 2026 Análisis: ¿Cómo queda el panorama político del país?

Durante este domingo 8 de marzo, Colombia vivió una jornada electoral en la que los ciudadanos votaron por sus congresistas y representantes a la cámara. A eso, también se sumó la medición política de los rostros que apostarán por llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones presidenciales del país.

Las consultas, dejaron visibles resultados sobre cómo está el panorama político del país. Por un lado, la senadora Paloma Valencia se impuso en “La Gran Consulta por Colombia”, consolidándose como la candidata de ese bloque político para las elecciones presidenciales de 2026. Con este triunfo, Valencia logró superar a otros aspirantes como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, entre otros, quienes también buscaban representar a esta coalición en la contienda presidencial. El resultado la posiciona como una de las figuras que intentará disputar el poder frente a candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Otro de los resultados destacados de la jornada electoral fue el triunfo de Claudia López en la Consulta de las Soluciones, mecanismo con el que ese bloque político definió a su candidata para las elecciones presidenciales de 2026. Con una amplia votación frente a sus contendores, la exalcaldesa de Bogotá logró consolidar su liderazgo dentro de la coalición y aseguró su lugar en la carrera por la Casa de Nariño. El resultado la posiciona como una de las principales figuras del espectro de centro de cara a la contienda presidencial que se desarrollará a mitad de año.

En cuanto a la consulta del Frente por la Vida, el resultado dejó como ganador al exsenador Roy Barreras, quien se consolidó como el candidato de esta coalición para las elecciones presidenciales. Barreras, médico de profesión y con una amplia trayectoria en el Congreso, ha sido una figura influyente en la política nacional durante las últimas décadas, ocupando cargos como senador y presidente del Senado.

A lo largo de su carrera ha pasado por diferentes colectividades y ha sido protagonista en varios debates legislativos clave del país. Además, fue uno de los principales aliados del gobierno del presidente Gustavo Petro en el inicio de su administración.