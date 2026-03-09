Juan Daniel Oviedo superó a Francia Márquez con sus resultados en ‘La Gran Consulta’ ¿Es la gallina de los huevos de oro para las presidenciales?

Aunque Juan Daniel Oviedo no logró quedarse con ‘La Gran Consulta por Colombia’, sí logró una votación histórica, con la que supera votaciones de varios candidatos actuales e incluso de candidatos de otras campañas en años anteriores como la actual vicepresidente Francia Márquez. Con este resultado Oviedo se convierte en una pieza clave de cara a qué va a pasar en las elecciones presidenciales de mayo.

Juan Daniel Oviedo logró una votación histórica para un candidato en una consulta interpartidista y para un candidato que solo lleva dos elecciones en su carrera política. Hace menos de dos años el entonces director del DANE se presentó a la Alcaldía de Bogotá y para sorpresa de todos logró una votación de más o menos 800.000 votos, una cifra para nada menor para ser su primer intento en una elección popular.

Juan Daniel Oviedo superó en votación a Francia Márquez

Ahora bien, el éxito de Oviedo es comprobable comparándolo con candidatos de elecciones pasadas como la actual vicepresidente del país Francia Márquez. En su momento Márquez obtuvo una votación de más de 780.000 votos en la consulta en la que el presidente Gustavo Petro terminó definiéndose como candidato único de la izquierda en 2022.

Ahora bien, Juan Daniel Oviedo obtuvo más de un millón de votos, es decir más de 200.000 votos que los que obtuvo Francia Márquez cuatro años antes.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para Colombia”: Juan Daniel Oviedo

Desde su sede de campaña Juan Daniel Oviedo reaccionó a los resultados de la consulta y aunque terminó perdiendo, se mostró feliz por el apoyo que logró para ser su segunda experiencia en una elección popular en Colombia. Oviedo, quien cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá logró una votación de más o menos 800.000 votos, logró llegar a un millón en esta ocasión.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos”, aseguró Oviedo desde su sede de campaña.

De igual forma, remarcó su slogan político y le dejó un importante mensaje a todos los colombianos, hayan votado por él o no: “Recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir”.

Finalmente, falta ver qué hará Juan Daniel Oviedo de cara al futuro de las elecciones presidenciales y si se añadirá a alguna campaña de forma oficial.