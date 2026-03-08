Gustavo Bolívar le hizo guiño a Oviedo tras su votación en la consulta: “Reconoció logros del gobierno”

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de la presidencia de la República, dejaron algunas sorpresas en el número ​de votaciones que tuvieron los candidatos. Precisamente Juan Daniel Oviedo, quien participó de La Gran Consulta por Colombia, soprendió ocupando el segundo lugar detrás de Paloma Valencia, por la gran cantidad su sufragios que obtuvo.

Lea también: “Gracias por esa votación”: Juan Daniel Oviedo conmovió a más de uno con su mensaje de agradecimiento tras masiva votación a su favor

El exdirector del Dane superó el millón de votos dando un golpe de opinión ya que no se esperaba que tuviera esa participación electoral. Oviedo quien también se había lanzado a la Alcaldía de Bogotá en pasadas elecciones, llamó la atención de uno de los dirigentes más importantes del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, que si bien actualmente no tiene un cargo público, el escritor tiene peso al interior de la colectividad.

Bolívar elogió los votos que sacó Oviedo, haciéndole un guiño a su candidatura y de paso ironizando la participación de la Consulta Frente Por La Vida, en la que estaban Roy Barreras y Daniel Quintero.

Le puede interesar: Roy Barreras opacó a Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida y es el otro candidato del Pacto

“INCREÍBLE. Según las proyecciones, sedujo más votos de la izquierda Oviedo, con su estrategia de reconocer logros del gobierno, que Roy y Quintero desmarcándose. La votación de Roy rondará los 220 mil votos y la de Quintero los 190 mil votos”, aseveró e​l exsenador de la República.

Palabras de Juan Daniel Oviedo

Desde su sede de campaña Juan Daniel Oviedo reaccionó a los resultados de la consulta y aunque terminó perdiendo, se mostró feliz por el apoyo que logró para ser su segunda experiencia en una elección popular en Colombia. Oviedo, quien cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá logró una votación de más o menos 800.000 votos, logró llegar a un millón en esta ocasión.

“Gracias porque esa votación va a dar una luz para que Colombia pueda escoger una alternativa sensata que construya un futuro y que nos permita aprender a sumar entre distintos”, aseguró Oviedo desde su sede de campaña.

De igual forma, remarcó su slogan político y le dejó un importante mensaje a todos los colombianos, hayan votado por él o no: “Recuerden, se requiere más carácter para sumar que para dividir”.