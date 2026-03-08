“Me alegro profundamente”: Director de Centro Democrático felicita a Juan Daniel Oviedo por resultado en la consulta

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se pronunció este domingo 8 de marzo sobre el triunfo de la candidata de su partido, Paloma Valencia, en la Gran Consulta por Colombia, donde se disputaba el puesto con otros ocho aspirantes. Ante La Fm, Vallejo celebró los resultados de la senadora y destacó el desempeño del Juan Daniel Oviedo en la contienda.

Felicitó a Oviedo

Vallejo felicitó a Oviedo por sus votantes, que son más de 930.000 con el 77 % de las mesas informadas. “Me alegro profundamente del resultado de Juan Daniel”, señaló, y agregó: “ha demostrado que se puede hacer política de una manera distinta para conquistar el corazón de muchos colombianos”.

Según ese medio, Vallejo no cerró la puerta a la posibilidad de que Oviedo sea fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y reiteró el reconocimiento a los otros compañeros de consulta de la candidat del CD. “Aquí no nos queda otro camino distinto que levantarnos mañana muy temprano y seguir recorriendo Colombia”, señaló también lo sobre lo que sigue en los próximos meses.

