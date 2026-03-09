María Fernanda Cabal reaccionó al triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y dijo que es “un paso importante en la derrota del neocomunismo”

María Fernanda Cabal felicitó a Paloma Valencia por el triunfo en la consulta

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó al triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia, mecanismo con el que el sector de centroderecha definió a su candidata presidencial para las elecciones de 2026.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Cabal felicitó a su copartidaria y aseguró que su victoria representa un avance político frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y a sectores de izquierda.

También le puede interesar: “El Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”: Petro celebró las curules pero advirtió que los nuevos congresistas deben estudiar

Cabal felicitó a Paloma Valencia tras su triunfo en La Gran Consulta por Colombia

“Felicitaciones, Paloma Valencia. Este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda”, escribió la congresista.

En el mismo mensaje, Cabal hizo un llamado a fortalecer el trabajo político de cara a las próximas elecciones presidenciales y a mantener los esfuerzos del sector para consolidar un proyecto político alternativo al actual gobierno.

“Es momento de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo por Colombia. El bien superior es la patria”, agregó.

El triunfo de Valencia con 3.236.286 votos en la Gran Consulta por Colombia la posiciona como candidata presidencial de ese bloque político para la primera vuelta de las elecciones de 2026, en un escenario en el que distintos sectores buscan consolidar alianzas para enfrentar al oficialismo.

La polémica por la salida de Cabal del partido

La reacción de Cabal ocurre semanas después de la controversia generada por su decisión de apartarse del Centro Democrático, colectividad en la que militó desde su fundación y con la que llegó al Congreso.

La senadora anunció su salida luego de cuestionar el mecanismo interno que terminó definiendo a Paloma Valencia como candidata presidencial del partido, proceso que generó tensiones dentro del uribismo.

Tras conocerse esa decisión, la propia Paloma Valencia pidió públicamente a Cabal reconsiderar su salida y permanecer en la colectividad. “Espero que la doctora Cabal no se vaya. Por ella toda la admiración y el aprecio. Es una mujer que le ha aportado mucho al partido y a Colombia”, afirmó la congresista en declaraciones a medios nacionales.

En esas mismas intervenciones, Valencia también defendió el mecanismo mediante el cual fue escogida como candidata presidencial, señalando que el proceso interno fue transparente y que su resultado coincidía con las mediciones de opinión que la ubicaban como una de las figuras con mayor respaldo dentro del partido.

Ahora, habrá que esperar que Valencia le tendrá algún ministerio preparado para Cabal, en caso de ser elegida como la primera mujer presidenta de Colombia.