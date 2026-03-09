Daniel Briceño reveló cuántas chaquetas tiene y que no piensa cambiar, dice que “con esta pinta me conoce la gente”

Daniel Briceño, abogado y próximo representante a la Cámara por Bogotá. (Foto: Tomada de X)

Daniel Briceño tuvo la votación más alta de las elecciones al Congreso y reveló cuántas chaquetas azules tiene

El representante a la Cámara Daniel Briceño reveló una curiosidad sobre su estilo personal durante una entrevista en Blu Radio: tiene 25 chaquetas azules y no tiene intención de cambiar su forma de vestir, pues considera que ya hace parte de su identidad pública.

Durante el diálogo con los periodistas de la emisora, los panelistas comentaron que en la mayoría de sus fotografías y videos aparece con el mismo tipo de chaqueta, lo que llama la atención.

También le puede interesar: “El Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”: Petro celebró las curules pero advirtió que los nuevos congresistas deben estudiar

Daniel Briceño reveló cuántas chaquetas tiene para verse siempre igual

“Si usted se fija en todos los videos y en todas las fotos, es parte también de su identidad. Él no cambia su outfit”, comentaron en la mesa de trabajo al notar el detalle de su vestimenta.

Ante la observación, Briceño explicó que, en efecto, su armario está compuesto por varias prendas similares y que eso incluso le facilita la vida diaria.

Lea también: “Cerraré con broche de oro mi trabajo”: Angélica Lozano tras ser una de las quemadas en las elecciones del Congreso

“Fíjese, tengo 25 chaquetas azules. Me facilita la vida porque no tengo que decidir todos los días qué ponerme”, contó el congresista durante la conversación.

Aunque en tono jocoso le sugirieron que podría cambiar ahora que es una figura más visible en la política nacional, el representante aseguró que no piensa modificar su estilo.

Puede leer: María Fernanda Cabal reaccionó al triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y dijo que es “un paso importante en la derrota del neocomunismo”

“No, no, con esta pinta me conoce la gente. No vamos a cambiar la forma, nada que hacer”, respondió.

El congresista también habló brevemente de su vida personal. Contó que tiene 34 años, está casado, actualmente no tiene hijos y que una de sus actividades favoritas es correr.

Más noticias: “El Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”: Petro celebró las curules pero advirtió que los nuevos congresistas deben estudiar

De hecho, explicó que durante la última semana de campaña recorrió diferentes zonas de la capital, “corrimos 101 kilómetros la última semana de campaña. Corrimos por 14 localidades de Bogotá”, relató.

Briceño se convirtió en una de las figuras más votadas de las recientes elecciones legislativas. El congresista obtuvo alrededor de 262.104 votos, una de las votaciones más altas registradas en esta contienda electoral.