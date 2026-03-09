Diana Ángel festejó la derrota de Miguel Polo Polo en las elecciones, “las acciones pasan factura”

Diana Ángel es una conocida actriz colombiana, quien se ha destacado desde hace varios años en la televisión, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes debido a su talento y el carisma con el que cuenta, siendo principalmente recordada por su participación en ‘Francisco el matemático’, así como también en ‘La casa de los famosos’, donde dio de que hablar por su amorío con ‘Culotauro’ que solo se dio durante algunas semanas.

Le puede gustar: “Los resultados no importan”: Vicky Dávila apareció tras su derrota y pidió a Paloma tumbar a Cepeda

Más allá de su presencia en los medios de comunicación, lo cierto es que la actriz termina siendo bastante activa en sus redes sociales, donde busca compartir varios detalles de su vida, pero también su postura política que ha sido más que clara frente a su deseo de que Iván Cepeda se convierta en presidente. Sin embargo, durante la jornada electoral de este 8 de marzo y tras gran parte de los votos contados se conoció que Polo Polo perdió su curul, noticia que terminó emocionado a Diana Ángel:

"Qué alegría saber que no sabremos de Polo Polo por un buen rato. Las acciones pasan factura. Esta es una victoria para todos en especial para las madres de los falsos positivos de Colombia”, fueron las declaraciones que añadió Diana Ángel, exparticipante de ‘La casa de los famosos’.