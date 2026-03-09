Oficialmente ‘quemado’: Conozca al movimiento Libres que le ‘quitó’ la curul Afro a Miguel Polo Polo

En las elecciones legislativas de 2026, además de las listas tradicionales para Senado y Cámara por departamentos, también existen circunscripciones especiales, entre ellas la de las comunidades afrodescendientes. Estas curules fueron creadas para garantizar la representación política de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Congreso.

En este tipo de elecciones los candidatos no siempre representan partidos tradicionales, sino que pueden ser avalados por organizaciones afrodescendientes, consejos comunitarios o movimientos sociales.

¿Qué es el movimiento o lista “Libres”?

La lista conocida como “Libres” es una de las organizaciones o movimientos que compiten dentro de la circunscripción afro para la Cámara de Representantes. Estas listas suelen agrupar líderes sociales, activistas y representantes de comunidades negras que buscan llevar al Congreso temas relacionados con derechos étnicos, desarrollo territorial, lucha contra la discriminación y acceso a oportunidades para estas comunidades.

Una organización que postula tres candidatos para estas elecciones. Se trata de Anyela Viviana Guanga Marquínez, Óscar David Benavides Angulo y José Francisco Ibalde Ibarra, quienes integran la lista de esta organización comunitaria; su más grandes esfuerzos en campaña fue hablar de su inconformismo con el trabajo de Miguel Polo Polo.

¿Cuál es la otra lista que pasó a la curul?

