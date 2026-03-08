Una testigo electoral ‘se confundió’ y terminó siendo jurado de votación ¿Qué pasó?

La jornada electoral se está realizando con normalidad en Colombia, pero como es costumbre, varios inconvenientes sobre presuntos delitos electorales o irregularidades en algunos puntos de votación del país. Por ejemplo, en Santa Marta una testigo electoral terminó ejerciendo como jurado de votación porque, según dice, se confundió.

La mujer identificada como Yamith Paola Algarín estaba habilitada como testigo electoral del Partido Nuevo Liberalismo para realizaron control sobre las elecciones en Santa Marta.

Ahora bien, la mujer por una supuesta confusión terminó diligenciando dos formularios (tarea exclusiva de los jurados de votación) y generó una enorme polémica en el puesto de votación ubicado delante del terminal de transportes de la ciudad, en la Institución Educativa Distrital El Parque.

Según el reporte de las autoridades, al comienzo de la jornada electoral la mujer llegó a la mesa 18 y diligenció los formularios E-9, correspondiente al sello de urna, y el E-11, que es de la instalación de la mesa de votación.

¿Cuál es la polémica?

Por ley, los testigos electorales no deben diligenciar ningún documento oficial sobre la instalación de mesas, el sello de urnas, el escrutinio, los resultados o ningún tipo de documentos sobre las elecciones. Esta labor es exclusiva de los jurados de votación designados por la Registraduría Nacional.

Ante este presunto delito electoral las autoridades informaron que la delegada de la Procuraduría General de la Nación levantó inmediatamente el acta sobre esta irregularidad y reportó la novedad en el sistema de la entidad. A la hora no han reportado una decisión sobre este inconveniente.

El presidente Gustavo Petro se refirió al ingreso ilegal de miles de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el objetivo presuntamente de participar en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas.

El hecho que se produjo en Norte de Santander, al parecer movilizaba a 2.400 personas en varios buses. Al respecto Petro le pidió al ministro de Defensa hacerse cargo de la situación.

“Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por el Ministerio de Defensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, escribió el​ mandatario en sus redes sociales.