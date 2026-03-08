Denuncian ingreso ilegal de miles de personas desde Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, denunció que las autoridades detectaron el paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia territorio colombiano, presuntamente con el objetivo de participar en las votaciones.

Según el funcionario, la situación se registró en el departamento de Norte de Santander, una de las zonas fronterizas más transitadas entre Colombia y Venezuela.

Video muestra cruce irregular por el río

La denuncia del Gobierno estuvo acompañada por un video que él mismo compartió y que ya está siendo analizado por las autoridades. En las imágenes se observa una larga fila de personas cruzando un río sobre un planchón improvisado, mientras en la otra orilla esperan varios buses que aparentemente transportarían a los viajeros.

De acuerdo con el ministro, este tipo de desplazamientos viola las medidas adoptadas para la jornada electoral, ya que la frontera fue cerrada precisamente para evitar irregularidades en el proceso.

“Detectamos y ya estamos actuando frente al paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia, que presuntamente se dirigirían a votar”, afirmó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también recordó que incluso cuando la frontera está habilitada, el ingreso al país solo puede realizarse a través de los puestos oficiales de control migratorio.

“Detectamos y ya estamos actuando en Norte de Santander frente al paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia, que presuntamente se dirigirían a votar. Para esta jornada electoral la frontera está cerrada, y aun cuando esté habilitada, el ingreso al país debe realizarse únicamente por los puestos de control migratorio establecidos. También se investigan empresas de transporte que podrían estar facilitando este presunto delito. Con las evidencias, se buscarán las sanciones correspondientes y, de comprobarse que hubo financiación con recursos ilícitos, podría evaluarse la extinción de dominio. Denuncie al 157”, fue la denuncia completa del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Investigación a empresas de transporte

Las autoridades también investigan si empresas de transporte estarían involucradas en la movilización de estas personas una vez cruzan la frontera.

Según el ministro, de comprobarse la participación de compañías o particulares en este presunto delito electoral, podrían enfrentarse a sanciones severas.

Incluso se advirtió que, si se demuestra que hubo financiación con recursos ilícitos, podría iniciarse un proceso de extinción de dominio contra los responsables.

El Gobierno pidió a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad a la línea 157, habilitada para reportar delitos electorales.

Jornada electoral bajo fuertes denuncias

La alerta sobre el paso irregular desde Venezuela se suma a otras denuncias que han marcado el inicio de las elecciones legislativas en Colombia.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que existe una grabación que comprometería al registrador departamental de Córdoba en un presunto caso de compra de votos.

Según el funcionario, al registrador le habrían ofrecido 100 millones de pesos por mil votos para favorecer a un candidato, material que sería entregado a la Fiscalía.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también solicitó investigar posibles redes de compra de votos y pidió a la Fiscalía allanar lugares señalados por ciudadanos y autoridades como centros de esta práctica ilegal.

Las elecciones de este domingo definirán la nueva composición del Congreso de la República, en medio de un clima político marcado por denuncias de corrupción electoral, controles reforzados de la Fuerza Pública y vigilancia especial en varias regiones del país.