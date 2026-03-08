“Solo Pacto en esta mond*”, Iván Mejía sacó su lado más político y destapó sus votos

Iván Mejía Álvarez, más allá de estar enfocado en su regreso al periodismo deportivo, anda afilado en temas políticos y en esta ocasión sacó todas sus cartas electorales, dejando ver su lado más político, señalando que “Solo Pacto en esta mond*”.

Esto de cara a la jornada electoral de este 8 de marzo en donde se define el próximo Congreso de la República de Colombia.

Para el experimentado periodista, no fue ningún tabú revelar su postura y los que serán sus votos, incluso, soltó la famosa frase “Solo Pacto en esta mond*”, dejando claro que tanto para Senado, como para Cámara su sufragio es por el Pacto Histórico.

Además, respecto a las consultas que hay de otros sectores políticos, para definir a sus candidatos presidenciales, dejó claro que no ejercerá ese derecho y sugirió a sus seguidores que no reciban más tarjetones, aparte de los señalados de Cámara y Senado.

“Marque Pacto histórico para senado. Marque Pacto histórico para cámara. No reciba más tarjetones. Solo Pacto en esta monda !!”, fue su particular mensaje.

Se jugó de frente, Iván Mejía Álvarez, previo a la jornada de votación para Senado, Cámara de Representantes y las consultas internas de varios sectores políticos, dejando claro que él se la juega por el Pacto Histórico.