Cony Camelo, de ‘MasterChef’, pidió que no gane esta conocida candidata, ¿de quién se trata?

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del país, pues desde hace más de seis años ha hecho parte de las noches del Canal RCN, contando así con una amplia acogida entre los televidentes. En medio de las diferentes figuras que han hecho parte del ‘reality’ quien logró destacarse fue Cony Camelo, conocida actriz colombiana, que fue calificada como la “villana” por sus actitudes, pero en redes sociales tampoco se queda atrás.

Camelo además de la polémica que generó durante el ‘reality’, donde varios de los capítulos la catalogaban como la villana, lo cierto es que ella salió a defenderse de la serie de críticas recibidas dejando claro que se trata de un programa que busca audiencia, donde el conflicto si o si tiene que existir.

Tras meses del programa la actriz sigue adelante con cada uno de sus proyectos, sin embargo, tampoco termina siendo ajena a la política colombiana, tanto así que sobre las horas de la mañana de este 7 de marzo, día de votaciones en Colombia no dudó en demostar su descontento frente a una de las candidatas.

“¿What? Qué nivel. Ojalá esta persona no gane. Qué horror", fueron las declaraciones que añadió Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’, las cuales estuvieron acompañadas de algunas imágenes, la primera de ellas de Lina Garrido, candidada al Senada, donde aseguró: “Propondré Estados Unidos instale en Colombia la base antinarcóticos más grande mundo, armamento y tecnología de última generación. Vamos a eliminar el narcotráfico”. Mientras que una segunda imagen se observa a un hombre, al parecer, haciendo publicidad para ella, pero el autor del tweet aseguró que Garrido acusó a Petro de compra de votos, sin embargo, ella estaría haciendo lo mismo luego de un reciente allanamiento.