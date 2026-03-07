“Ocúpese mejor de su hijo huele Tusi”, Levy Rincón se fue con toda en contra de Diego Trujillo

Lo que comenzó como un incidente callejero en el norte de Bogotá terminó en un intercambio de insultos entre el reconocido actor Diego Trujillo y el influenciador político Levy Rincón en X. Dicha pelea escaló rápidamente hasta involucrar ataques personales contra Simón Trujillo SAI, el hijo del intérprete.

Puede leer: “Rompió la historia de amor”, Tatiana Rentería reveló infidelidad de Diego Trujillo que acabó con su matrimonio

La polémica se encendió tras la difusión de un video grabado en el sector del parque El Virrey. Según la versión de Rincón, presentador de Radio Nacional, un hombre en bicicleta intentó agredirlo y escupirlo: “Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear se asustó y empezó a grabar con el celular el gran hijueput& ese.¡Mandó el video a La W y estoy esperando a que lo suban! ¡Miedo no hay! ¡Malparid%s!”, expresó.

Sin embargo, la narrativa cambió cuando el analista David Ghitis compartió las imágenes del suceso, calificando a Rincón como un “salvaje” y denunciando su supuesto “alto nivel de peligrosidad”. Fue precisamente este mensaje el que Diego Trujillo decidió repostear, desatando la furia del creador de contenido petrista.

Ataques personales y acusaciones contra Simón Trujillo

La respuesta de Levy Rincón no se hizo esperar, pero esta vez el ataque no fue solo para el actor de Los Reyes. Rincón arremetió contra la vida privada de SAI, el hijo de Trujillo que se abre paso en la escena musical. En un posteo que se volvió viral en minutos, el influenciador tildó al joven de “drogadicto” y lo acusó de promover el consumo de sustancias entre menores y de rodearse de “sicarios”.

“Señor, ocúpese mejor de su hijo huele Tusi que se la pasa promoviendo el consumo de drogas entre menores de edad, que anda con sicarios y que la quiere montar de calle con su música de mierda. ¡Bobo hijueput&!“, posteó Rincón.

Le puede interesar: Salió a la luz video del influencer petrista, Levy Rincón, golpeando a ciclista opositor del presidente

Diego Trujillo, decidió romper el silencio para defender la independencia de su hijo y cuestionar el rol de Rincón en los medios públicos. A través de un hilo, el actor respondió con ironía: “Me siento halagado de ser merecedor, por fin, de sus insultos. Mi hijo debe ocuparse de su vida, así como usted se ocupa de la suya, insultando, agrediendo viandantes o usando los medios públicos para hacer propaganda política, fiel al carácter de sus copartidarios.”

Lejos de calmar las aguas, Rincón redobló la apuesta calificando nuevamente al joven músico de “criminal” y exigiendo a Trujillo que “lo atienda” antes de opinar sobre él.