Salió a la luz video del influencer petrista, Levy Rincón, golpeando a ciclista opositor del presidente

Nuevamente, el clima de polarización política en Colombia trasciende las pantallas y llega a las calles. En esta ocasión, el protagonista fue el creador de contenido Levy Rincón, quien para octubre de 2025 denunció públicamente haber sido blanco de un ataque violento mientras se encontraba en un exclusivo sector del norte de la capital del país. El video en mención no se había conocido y salió a la luz en este mes de marzo, a pocos días de las elecciones legislativas, generando rechazo en varias figuras políticas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el influenciador relató con su estilo directo y sin filtros lo sucedido. Según Rincón, el incidente fue provocado por un sujeto al que calificó despectivamente como un “gomelo cagón”, quien, al reconocerlo, empezó a increparlo por sus posturas políticas.

“Me acaba de atacar un gomelo cagón en el norte de Bogotá. Me saltó encima a punta de insultos y empujones solo porque no soporta que uno piense diferente”, manifestó el influenciador en una publicación que rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con el testimonio de Rincón, la situación escaló rápidamente de las ofensas verbales a la agresión física. El influenciador aseguró que el atacante aprovechó un momento de distracción para abordarlo violentamente, generando un altercado que tuvo que ser intervenido por transeúntes y personal de seguridad de la zona.

Rincón, conocido por su lenguaje fuerte y por no “comerle cuento” a sus detractores, lamentó que la intolerancia siga siendo la respuesta de ciertos sectores de la sociedad bogotana. “Esa es la gente que habla de paz y de respeto, pero cuando ven a alguien que les dice la verdad en la cara, actúan como vándalos de estrato seis”, añadió.

Como era de esperarse, la denuncia dividió las opiniones en redes sociales. Mientras que los simpatizantes del petrismo se solidarizaron con Levy, exigiendo garantías para su seguridad y rechazando el clasismo en la agresión, sus críticos recordaron otros episodios polémicos en los que el influenciador se ha visto envuelto, como el recordado altercado con el excongresista Jhon Frank Pinchao.

Distintas figuras políticas, dentro de ellas Vicky Dávila, dieron a conocer su rechazo al comportamiento de Rincón, con palabras como: “Ahí tienen a Levy Rincón, un joven petrista adiestrado. Violento, cree que puede golpear, insultar. Este es un engendro de Petro, le han pagado por atacar, por echar la madre a todos, a las mujeres, muy especialmente. Por ser una máquina de guerra en redes”.