Cambia la fecha del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodriguez: ¿cuándo será y qué temas definirán?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantaron su encuentro binacional para el próximo viernes 13 de marzo. La cita, que en las últimas semanas se perfilaba para el sábado 14, tendrá lugar en la línea fronteriza que conecta a Norte de Santander con el estado Táchira, manteniendo a la ciudad de Cúcuta o a su vecina Villa del Rosario como el punto logístico de la reunión.

El ajuste en el calendario fue confirmado por fuentes oficiales, esto materializa la primera salida internacional de Rodríguez desde que asumió las riendas del Ejecutivo venezolano. Su posesión se hizo efectiva tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, producto de una operación militar de Estados Unidos ejecutada en Caracas.

Los expedientes críticos: Monómeros, gas y el factor estadounidense

La integración energética y la reactivación comercial son los ejes centrales de esta cumbre, pactada inicialmente durante una llamada telefónica el 18 de febrero. Sobre la mesa está la definición del futuro operativo de la empresa de fertilizantes Monómeros y el reinicio de la exportación de gas venezolano hacia territorio colombiano.

El terreno diplomático para este cara a cara lo preparó el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, quien viajó recientemente a Caracas. Esta visita marcó el primer contacto oficial presencial entre un funcionario del gobierno Petro y la nueva administración chavista. La reunión responde a los escenarios discutidos luego de la reciente reunión entre Gustavo Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, donde se perfiló la posibilidad de que Colombia, a través de Ecopetrol, asuma un rol estratégico en la gestión de hidrocarburos del país vecino.

El componente de seguridad nacional y judicial tendrá un peso específico el próximo viernes. Ante el nuevo panorama de poder en el Palacio de Miraflores, el Gobierno colombiano ha evitado rupturas. Por el contrario, desde enero el presidente Petro ha insistido en la creación de una mesa de diálogo tripartito que incluya a Estados Unidos, Colombia y Venezuela. El objetivo directo de esta propuesta es contener cualquier estallido de violencia interna, estabilizar las instituciones venezolanas luego de la captura de Maduro y blindar a los departamentos fronterizos colombianos de posibles repercusiones migratorias o de seguridad armada.