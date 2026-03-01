Nueva encuesta presidencial: Iván Cepeda sorprende y duplica en intención de voto a Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda se consolida como el candidato con más posibilidades de llegar a la presidencia.

En la mañana de este domingo 1 de marzo, se conoció la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) de cara a las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se llevarán a cabo el 8 de marzo. Los resultados publicados en la Revista Cambio, dejaron varias sorpresas.

Por un lado, el candidato Iván Cepeda se consolida como la primera opción de voto, el senador del Pacto Histórico es el político que más cerca estaría de llegar a la Casa de Nariño. Ya son varios sondeos que lo ubican hasta el momento como el posible sucesor de Gustavo Petro.

La lectura que hace Cambio, es que Cepeda “rompe su techo”, esto porque alcanza el 35,4%, mostrando un crecimiento sostenido frente a mediciones anteriores.

Abelardo de la Espriella, se ubicó en el segundo lugar con un 16,7%, lo que traduce en un estancamiento del abogado ya que creció en comparación con la encuesta de enero, solo 1,2 puntos porcentuales.

En el tercer lugar sorpresivamente aparece Claudia López, quien según la encuesta, obtuvo un 5,2%, luego está Sergio Fajardo con un 4,8% y cierra en el quinto lugar la senadora Paloma Valencia con 4,1%.

En segunda vuelta Iván Cepeda gana en todos los escenarios

En un escenario de segunda vuelta presidencial en el que pasen Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el senador con amplia ventaja lo superaría con un 55% frente al 29,7% del abogado. Incluso contra Sergio Fajardo, mantiene la ventaja con un 52,1%, mientras que el ‘profesor’ sacaría un 29,9%.

Lo mismo sucede si Cepeda se enfrenta a Claudia López, obtendría un 51,3% y al exalcaldesa de Bogotá un 25%; respecto a Paloma Valencia, el candidato del Pacto Histórico aumentaría a 57% la intención de voto, en relación a un 25,4% de la senadora.

Petro sigue subiendo su imagen favorable en el final de mandato

Igualmente, el CNC sondeó la imagen del presidente Gustavo Petro, nuevamente sorprendiendo por la alta aprobación que tiene en el final de su gobierno.

Según la firma encuestadora, el 54,5% tiene una imagen positiva del mandatario, mientras que el 38,4% tiene una percepción negativa.

Ficha técnica:

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CAMBIO COMUNICACIONES S.A.S.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CAMBIO COMUNICACIONES S.A.S.

UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil, hombres y mujeres, mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que residen dentro del territorio nacional.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir el nivel de conocimiento, la imagen y la intención de voto de los ciudadanos frente a las consultas interpartidistas y la Presidencia de la República.

DISEÑO DE MUESTREO (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales): Para la inferencia se emplea un estimador de marco dual (separate dual-frame estimator), bajo un enfoque de integración de datos que articula la muestra presencial y la muestra telefónica mediante un esquema de ponderación doblemente robusta. Este procedimiento aprovecha las fortalezas operativas de cada marco muestral, optimizando la cobertura territorial y permite producir estimaciones para la población objetivo.

El diseño de muestreo en la encuesta presencial es estratificado multietápico, mientras que en la encuesta telefónica es estratificado de elementos.

Los diseños para la recolección presencial y telefónica comparten los siguientes estratos de muestreo.

Estratos de muestreo: Los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025. Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020[1]. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro categorías: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños.

Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa en la muestra, ya sea por superar el umbral de 800.000 habitantes, por corresponder al municipio de mayor tamaño poblacional en regiones donde ningún municipio alcanza dicho umbral, o por criterios de representatividad regional y analítica definidos en el diseño.

Unidades de muestreo en la encuesta presencial: Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico. Los municipios son clasificados en los estratos de muestreo definidos. La selección de los municipios (UPMs) se realiza mediante muestreo probabilístico con probabilidad proporcional al tamaño sin reemplazo (PT), en donde la medida de tamaño utilizada corresponde a una combinación lineal del número de votos de cada municipio en las votaciones al Senado de la República en los años 2018 y 2022.

Al interior de cada municipio seleccionado, la unidad secundaria de muestreo se define a partir de segmentos cartográficos correspondientes a manzanas en la zona urbana y veredas/centros poblados en la zona rural. Estos segmentos se seleccionan mediante muestreo aleatorio simple. En cada segmento cartográfico seleccionado se procede a la selección de hogares mediante un diseño sistemático, y finalmente, en cada hogar seleccionado se elige aleatoriamente a una persona de la población objetivo.

Unidades de muestreo en la encuesta telefónica: Diseño probabilístico estratificado de elementos. En cada estrato definido, la selección de los encuestados se realizó a partir de un marco muestral telefónico combinado, conformado por la base de registros del Centro Nacional de Consultoría y un componente de generación aleatoria de números telefónicos (Random Digit Dialing – RDD), construido a partir de los rangos de numeración vigentes en el país. En cada estrato, los números telefónicos se seleccionaron de forma aleatoria, garantizando que todas las unidades potencialmente elegibles tuvieran una probabilidad conocida y distinta de cero de ser incluidas en la muestra.

MARCO DE MUESTREO:

Encuesta presencial: Corresponde al Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este marco constituye la base cartográfica oficial que permite identificar, ubicar y organizar las unidades estadísticas involucradas en el diseño muestral, garantizando cobertura territorial completa y consistencia con las divisiones político-administrativas y censales vigentes en el país.

Al interior de cada municipio seleccionado, los hogares se agrupan en segmentos cartográficos definidos por el MGN. En las cabeceras municipales y zonas urbanas estos segmentos corresponden a manzanas cartográficas, mientras que en el área rural se consideran veredas, centros poblados o sectores rurales. Estos segmentos constituyen las unidades secundarias de muestreo, dentro de las cuales se seleccionan los hogares conforme al procedimiento probabilístico establecido en el diseño.

Encuesta telefónica: El marco muestral está conformado por la base maestra de contactos del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que reúne más de 15 millones de registros telefónicos a nivel nacional, incluyendo líneas fijas y móviles. Esta base es objeto de procesos periódicos de actualización, validación y depuración con el fin de preservar su vigencia y calidad como insumo para la selección de unidades de contacto.

Con el propósito de ampliar la cobertura del universo telefónico y reducir posibles sesgos de subcobertura asociados al uso exclusivo de listados, el marco se complementa con un componente de generación aleatoria de números telefónicos (Random Digit Dialing - RDD), construido a partir de los prefijos y rangos de numeración vigentes definidos para las líneas telefónicas en Colombia. La integración de ambos componentes permite que todos los números potencialmente activos tengan una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionados, fortaleciendo la representatividad del operativo de marcación.

MECANISMO DE PONDERACIÓN

El proceso de expansión se basa en la integración de datos de la muestra presencial () con la muestra telefónica () usando un modelo de propensión inversa (IPW). El modelo de inferencia utiliza una función de enlace logística para estimar la probabilidad de inclusión tanto en la muestra presencial como en la muestra telefónica y los parámetros se estiman usando un método de estimación por ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente, se implementa un proceso de calibración usando un método de raking a partir de la información de la Encuesta de Calidad de Vida 2024 (ECV-2024) del DANE, para el modelo de calibración se considera la interacción por estrato de muestreo y, las variables de sexo y edad.

Este procedimiento permite reducir posibles sesgos de cobertura y no respuesta, así como asegurar la coherencia de las estimaciones con las estructuras poblacionales oficiales.

TAMAÑO DE MUESTRA EFECTIVA:

Encuesta presencial:

Se recolectaron 2.187 encuestas en 62 municipios del país. La distribución de la muestra por región fue la siguiente:

Bogotá (340),

Caribe (409),

Centro-Oriente (381),

Centro-Sur-Amazonía (199),

Eje Cafetero (360),

Llano (145) y

Pacífico (353).

En la selección de la muestra se realizaron 3 reemplazos de municipios debido a eventos de alteración del orden público, desastres naturales u otras circunstancias de fuerza mayor.

Encuesta telefónica:

Se recolectaron 1.497 encuestas en 253 municipios del país. La distribución de la muestra por región fue la siguiente:

Bogotá (205),

Caribe (299),

Centro-Oriente (263),

Centro-Sur-Amazonía (129),

Eje Cafetero (230),

Llano (105) y

Pacífico (266).

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de diseño menor al 3% con un nivel de confianza del 95% cuando se usa un efecto de diseño de 2.0 para estimaciones en el agregado nacional.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Conocimiento, Imagen e Intención de voto

CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ (En orden alfabético):

Imagen presidencial: Gustavo Petro

Candidatos: Abelardo de la Espriella, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Claudia López, Daniel Quintero, David Luna, Edison Lucio Torres, Enrique Peñalosa, Héctor Pineda, Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Leonardo Huerta, Luis Gilberto Murillo, Martha Bernal, Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra Macollins, Vicky Dávila

Consultas: Consulta de las Soluciones -Salud, Seguridad y Educación, Frente por la Vida y Gran Consulta por Colombia.

TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS:

Se anexa el cuestionario

ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN

Presencial

La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización fue del 23 al 28 de febrero de 2026.

Telefónico

La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización fue del 24 al 27 de febrero de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS

Encuesta

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Mixto. Encuesta presencial en hogares y encuesta telefónica

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER A LA ENCUESTA:

No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes.

NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA

Presencial

El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 102 encuestadores y 13 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polanía, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior.

Telefónico

El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 74 encuestadores y 4 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polanía, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior.

ALCANCE DE USO Y RESTRICCIONES LEGALES:

De acuerdo con la normatividad vigente, de publicarse este estudio, se debe hacer íntegramente.