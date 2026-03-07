Suspenden pagos de Colombia Mayor por elecciones: conozca cuándo puede volver a reclamar este subsidio

Un comunicado oficial emitido recientemente por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) informó sobre los cambios en los pagos del programa Colombia Mayor durante este primer fin de semana de marzo de 2026. Ante la incertidumbre de más de dos millones de adultos mayores, la entidad confirmó que se llevará a cabo una suspensión temporal en la entrega de los subsidios debido a la jornada de elecciones legislativas que tendrá lugar el domingo 8 de marzo.

Razones y duración de la medida

La decisión de pausar los giros responde a un protocolo de transparencia y orden público. Según explicó la entidad, los centros de pago y puntos habilitados en todo el país permanecerán cerrados el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. Esta medida busca evitar que la entrega de recursos estatales coincida con la movilización ciudadana hacia las urnas, previniendo aglomeraciones y garantizando que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos.

Prosperidad Social fue enfática en señalar que este ajuste es de carácter técnico y preventivo, y bajo ninguna circunstancia implica la pérdida del beneficio para quienes aún no han cobrado sus transferencias. La reanudación de los servicios está programada para el lunes 9 de marzo, día en el que los beneficiarios podrán acercarse nuevamente a los puntos de pago habituales en sus horarios normales.

Advertencia contra el fraude electoral

Un punto crítico mencionado por el DPS es la protección de los beneficiarios frente a posibles delitos electorales. La entidad advirtió que ninguna persona, político o funcionario local puede exigir el voto a cambio de mantener el subsidio, ya que el programa Colombia Mayor se financia con recursos del Gobierno nacional y no depende de administraciones regionales o locales.

De hecho, la entidad instó a los adultos mayores y a sus familias a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales, como la línea de WhatsApp 318 806 7329 o la página web institucional.

Contexto de los pagos actuales

Actualmente, el programa se encuentra en medio de la dispersión de los ciclos 1 y 2 de 2026. Esta entrega ha sido particularmente relevante debido a un ajuste en el calendario tras el cierre del último ciclo de 2025. Los beneficiarios están recibiendo el incentivo económico que, para muchos casos priorizados, asciende a un bono pensional de hasta 230.000 pesos, mientras que otros reciben el monto base de 80.000 pesos.

Es importante recordar que el Gobierno Nacional, a través del DPS, ha dispuesto más de 31.000 puntos directos de cobro en 1.108 municipios de los 32 departamentos del país. El cambio de operador logístico ha sido uno de los retos de este inicio de año, pero la entidad asegura que el flujo de recursos está garantizado tras el reinicio de actividades el próximo lunes.

Esta noticia fue realizada por una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.