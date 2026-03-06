Preocupante: denuncian presunto caso de abuso a niña de 3 años en un jardín infantil al norte de Bogotá

Hay conmoción entre los empleados y padres del Jardín Infantil Stanford, ubicado al norte de Bogotá, por un presunto caso de abuso reportado por la familia de una menor de tan solo tres años. La niña reveló a sus papás, después de que estos notaran actitudes raras en ella, que había sufrido tocamientos indebidos por parte de un profesor de la institución bilingüe con sede en Cedritos, Usaquén.

Exámenes médicos habrían confirmado la agresión

Según lo revelado por la madre a medios de comunicación, después de percibir el cambio en los comportamientos de su hija la menor habría sido víctima de agresiones por parte de un docente identificado como ‘Mr. Jhonatan’ durante una clase de ballet. “Ella me dice que es un míster Jhonatan que le toca sus partes íntimas, pero que es un juego”, contó la mujer al medio CityTv.

Después de la alerta, la madre llevó a la niña a recibir ayuda médica y psicológica y los profesionales que la atendieron identificaron indicios de un presunto abuso. “Le hicieron su diagnóstico de psicología, trabajo social y sí fue un abuso, sí la tocó”, reveló al medio ya citado, y contó que la información ya está en manos de las autoridades.

Además, la madre cuestionó la reacción inicial del jardín frente a su denuncia, afirmando que no le entregaron información completa sobre ‘Mr. Jhonatan’ y le pdiieron manejar el caso con reserva. “La rectora siempre está respaldando el nombre del jardín y del profesor. Me decía que primero debía escuchar su versión”, relató ante la emisora Blu Radio.

La respuesta del Jardín

Las directivas del Jardín Stanford emitieron un comunicado hablando sobre sus acciones frente a la grave denuncia. “Desde el momento que tuvimos conocimiento (...) nuestra prioridad ha sido garantizar el cuidado y la protección de los menores de edad, así como brindar acompañamiento respetuoso a la familia involucrada” aseguraron, y agregaron que ya pusieron toda la información necesaria a disposición de las autoridades, incluyendo registros institucionales y material audiovisual.

La institución precisó que siguen realizando sus actividades con normalidad “garantizando en todo momento el cuidado, la supervisión permanente y la seguridad de todos los niños y niñas”, y anunciaron que no harán pública ninguna información particular sobre el caso denunciado.