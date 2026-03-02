¿Votará el 8 de marzo? Estos son los beneficios y descuentos que puede reclamar con su certificado

A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, muchos ciudadanos se preparan para elegir a los próximos senadores, representantes a la Cámara y a los candidatos presidenciales que saldrán de las consultas. Sin embargo, más allá del deber civil, ejercer el derecho al voto también conlleva una serie de incentivos legales que impactan directamente el bolsillo y el tiempo laboral de los colombianos.

Con el certificado electoral que recibirá tras depositar su voto en la urna podrá acceder a descuentos en trámites, rebajas en el servicio militar y jornadas de descanso. Tenga en cuenta que es un documento físico personal y puede solicitar un duplicado ante la Registraduría si lo pierde el día de la elección, pero lo ideal es guardarlo o escanearlo de inmediato para asegurar sus beneficios, que para 2026 son:

Descanso laboral remunerado

De acuerdo con la Ley 403 de 1997, todo ciudadano que vote tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado. Esta debe concertarla con su empleador, sea una empresa privada o pública, y reclamarla en un plazo de 30 días calendario después de la elección para disfrutarlo. En el caso de los comicios legislativo, tiene hasta el 7 de abril para redimir el beneficio.

Si además de votar es jurado de votación, los beneficios son acumulables, por lo que tiene derecho a un día completo por ser jurado más el medio día por depositar su voto.

Descuentos en trámites y documentos

Presentar el certificado de las elecciones de marzo le otorga una reducción del 10% en el costo de los siguientes trámites ante el Estado:

Pasaporte: El descuento aplica por una sola vez y tiene una vigencia de 4 años.

Duplicado de la cédula: Válido a partir del segundo duplicado en adelante.

Libreta Militar: Aplica para el trámite inicial y la expedición de duplicados.

Incentivos educativos

Para los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, el beneficio es uno de los más atractivos: un 10% de descuento en el valor de la matrícula. Según la Ley 815 de 2003, este beneficio es válido para todos los periodos académicos que se cursen hasta las siguientes elecciones.

Ventajas en procesos de selección y subsidios

En caso de que se presente un empate en procesos estatales, el certificado electoral actúa como factor de desempate a su favor en exámenes de ingreso a universidades públicas o privadas, listas de elegibles para empleos de carrera con el Estado y adjudicación de becas educativas, predios rurales o subsidios de vivienda.

Beneficio en el Servicio Militar

Quienes voten antes de iniciar su servicio militar obligatorio pueden obtener una rebaja en el tiempo de permanencia, recibiendo un mes de reducción para soldados bachilleres o auxiliares de policía y dos meses de reducción para soldados campesinos o regulares.

Esta noticia fue realizada por una inteligencia artificial bajo la supervisión y edición de una periodista.