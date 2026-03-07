Alcaldía de Bogotá lanza servicio de autocuidado para habitantes de calle en el parque Tercer Milenio

Este jueves 5 de marzo la Alcaldía de Bogotá inauguró oficialmente el servicio de Autocuidado Tercer Milenio, un espacio dispuesto en el parqueadero del parque de ese nombre ubicado en la localidad de Santa Fe que brinda servicio de baño, cuidado de higiene y atención básica en salud.

Esto le puede interesar: Preocupante: denuncian presunto caso de abuso a niña de 3 años en un jardín infantil al norte de Bogotá

Ofrecen consultas médicas, vacunación y deporte

Esta iniciativa, que empezó como plan piloto la primera semana de diciembre de 2025 con tres atenciones a la semana, ofrece a sus usuarios la posibilidad de asistir a consultas de medicina general, jornadas de vacunación y pruebas rápidas. Además, reciben un refrigerio y pueden realizar actividades deportivas.

Según el Distrito, actualmente se brindan 300 atenciones integrales diarias para personas menores de 29 años, mayores y migrantes, en el horario de de 6:00 a. m. a 2:00 p. m. Roberto Angulo, secretario de Integración Social manifestó: “Se trata de un servicio intersectorial de toda la Alcaldía Mayor de Bogotá (...) queremos generar un polo de inclusión en la zona más difícil y cambiar el centro de la vida del barrio San Fernando”.

Lea también: ¿Qué pasará con el 8M? revelan la nueva fecha de las manifestaciones del Día de la Mujer en Bogotá por elecciones

Busca operar como una entrada a otros servicios

La Alcaldía precisa que el Autocuidado Tercer Milenio hace parte del Proyecto Urbano Integral (PUI), que pretende “cambiar la imagen del barrio San Bernardo y mejorar las condiciones de vida de todas las personas que lo habitan y lo transitan”.

Además el espacio busca operar como una puerta de entrada para que los ciudadanos habitantes de calle accedan a más servicios ofertados por distintas entidades distritales, como la Secretaría de Salud, la de Integración Social e institutos cono el de Recreación y Deporte y el de Protección y Bienestar Animal.