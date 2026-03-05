Elecciones legislativas 2026: Así será el cierre temporal de fronteras en Colombia por la jornada electoral

Migración Colombia dio a conocer cómo es el flujo de personas en la frontera de Colombia y Venezuela.

Recientemente, el Gobierno Nacional anunció las medidas que regirán sobre los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país en el marco de las elecciones del domingo 8 de marzo. Estas acciones, coordinadas por Migración Colombia, buscan garantizar que los comicios se lleven a cabo sin dificultades.

Conozca más sobre las próximas elecciones aquí: ¿Votará el 8 de marzo? Estos son los beneficios y descuentos que puede reclamar con su certificado

¿Cuándo inicia la restricción?

El cierre de fronteras comienza a las 6:00 de la tarde del 7 de marzo y se extiende hasta las 6:00 de la mañana del lunes siguiente a la jornada de votación. Durante este periodo, los siete puestos de control migratorio terrestres y los diversos pasos fluviales estarán cerrados tanto para personas como para vehículos, aplicando en las fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.

Las excepciones a la medida

A estas restricciones aplicarán unas excepciones humanitarias que serán evaluadas por los puntos de control. “Entendemos que hay situaciones de fuerza mayor. Por ello, se permitirá el tránsito en casos de emergencia médica comprobada o situaciones de extrema necesidad que requieran el paso inmediato", señaló la entidad, según el medio El Tiempo.

Algunos casos que entrarían en las excepciones son el de los observadores internacionales que hagan parte de misiones acreditadas por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral; y el de personas con situaciones de fuerza mayor en los que se demuestre una urgencia ineludible de entrar a Colombia.

Esto también le puede interesar: CNE aprueba fusión del Pacto Histórico y la Colombia Humana: ¿qué significa esto para las elecciones?

Refuerzos de seguridad

Migración Colombia desplegará un contingente adicional de oficiales en los puestos de control más críticos, como el Puente Internacional Simón Bolívar (frontera con Venezuela) y el Puente Internacional de Rumichaca (frontera con Ecuador).

Asimismo, habrá articulación con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para evitar el tránsito por los llamados “pasos informales” o trochas.

Las autoridades recomiendan a los viajeros programar sus desplazamientos con antelación y no dirigirse hacia los puntos fronterizos durante las horas de cierre, con el fin de evitar aglomeraciones o inconvenientes en las zonas de frontera. Cuando se reabran los pasos, el servicio se normalizará de manera gradual bajo los protocolos habituales de control migratorio.