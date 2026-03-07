Ni el casco la protegió: la curva mortal en tobogán extremo donde murió mujer al caer expulsada

Cristel Camila García fue la mujer que murió en el tobogán en Norte de Santander.

Lo que comenzó como una tarde de descanso terminó convertido en tragedia en Chinácota, Norte de Santander. Una joven de 26 años murió luego de sufrir un grave accidente en el “Tobogán Arcoíris”, una atracción extrema ubicada en el parque recreativo Entre Flores, en la zona rural del municipio.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, quien había viajado al lugar turístico para compartir con familiares y amigos. Sin embargo, una decisión tomada en medio de la jornada de diversión terminó en un fatal desenlace.

Tragedia en tobogán recién inaugurado: mujer salió expulsada en una curva y murió tras fuerte caída

De acuerdo con testigos, durante el descenso por el tobogán extremo, la mujer habría salido del carril de la estructura en una de las curvas del recorrido. El impacto le provocó graves golpes, principalmente en la cabeza, tras caer desde una altura aproximada de cinco metros.

Aunque la joven llevaba casco de seguridad, este elemento no fue suficiente para evitar las graves lesiones que sufrió durante el accidente.

La peligrosa curva que habría provocado el accidente

Uno de los puntos que más ha generado cuestionamientos en redes sociales es el diseño de la atracción, que había sido inaugurada apenas en febrero de este año.

Según versiones de personas que presenciaron el hecho, al inicio del descenso existe una pronunciada curva, considerada por algunos visitantes como peligrosa. En ese punto, la mujer habría salido disparada mientras descendía en un inflable.

Tras el accidente, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar el diseño del tobogán, señalando que la estructura podría representar un riesgo para quienes lo utilizan.

De acuerdo con información publicada por La Opinión de Cúcuta, la mujer habría perdido el control durante el descenso y terminó impactando contra una de las estructuras decorativas del lugar.

El golpe fue tan fuerte que, aunque inicialmente permanecía consciente, su estado de salud se deterioró rápidamente.

Familia denuncia falta de atención médica en el lugar

La tragedia también ha desatado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y atención médica en el parque recreativo.

Familiares de la víctima aseguraron que en el lugar no había personal de primeros auxilios, ni ambulancia, ni equipo médico para atender una emergencia de este tipo.

Ante la gravedad de las heridas, personas que estaban en el sitio intentaron auxiliar a la mujer y la trasladaron en un vehículo particular hacia un centro asistencial en Cúcuta.

Sin embargo, durante el trayecto su estado se agravó debido a lesiones internas de gran gravedad, y finalmente falleció antes de llegar al hospital.

Para sus allegados, el accidente pudo haberse evitado si el lugar hubiera contado con protocolos de atención médica y equipos de emergencia adecuados.

Un momento de diversión que terminó en tragedia

Horas antes del accidente, Camila había compartido en redes sociales una fotografía desde el establecimiento turístico. En la imagen aparecía disfrutando del lugar junto a una canción de fondo, sin imaginar que sería uno de los últimos recuerdos antes de su muerte.

La joven era oriunda del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo. Allí trabajaba para una empresa procesadora de aceite de palma y había decidido tomarse un descanso para visitar el municipio turístico de Chinácota.

También había dejado en su hogar a su mayor motivación: su hijo de apenas cuatro años.

Personas cercanas aseguran que Camila era una mujer alegre, dedicada a su trabajo y comprometida con causas humanitarias en la región del Catatumbo.

Los últimos segundos antes del accidente

Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video grabado por uno de los allegados de la víctima.

En las imágenes se observa a la joven en la parte superior del tobogán preguntando si alguien la recibiría al final del recorrido. Un trabajador del lugar le daba algunas indicaciones antes de permitirle iniciar el descenso.

Pasaron apenas unos segundos hasta que se escuchó un fuerte golpe.

Segundos después, una voz gritó “¡se cayó!”, lo que alertó a las personas que se encontraban cerca.

El video muestra el momento posterior al impacto, cuando quienes estaban en el lugar corrieron para auxiliarla.

Investigación en curso

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre las causas exactas del accidente.

Sin embargo, la principal hipótesis apunta a posibles fallas en las medidas de seguridad de la atracción.

Las autoridades también analizan si factores externos, como las condiciones climáticas de la noche, pudieron influir en el accidente. Algunas versiones indican que el frío y la humedad habrían aumentado la velocidad del inflable durante el descenso.

El caso ya está siendo revisado por las autoridades competentes para determinar si existió negligencia o fallas en la operación del tobogán.

El parque dice que colaborará con la investigación

Tras lo ocurrido, el establecimiento Entre Flores SAS emitió un comunicado en el que expresó su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos”, señaló la empresa.

Mientras tanto, familiares y amigos de Camila piden que se investiguen a fondo las condiciones de seguridad del tobogán extremo, cuya apertura al público se había realizado apenas un mes antes del accidente.

La muerte de la joven ha generado indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan la seguridad de este tipo de atracciones y piden controles más estrictos para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.