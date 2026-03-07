Revelan más detalles sobre la vida de la mujer que cayó del tobogán extremo en Chinácota

La tragedia que ocurrió en un tobogán extremo en Chinácota sigue generando conmoción. Nuevos detalles sobre la vida de Yuris Cristel Camila García Manrique han salido a la luz, revelando la historia de una mujer trabajadora, madre y profesional que perdió la vida tras un accidente que hoy es investigado por las autoridades.

Lo que comenzó como una jornada de descanso y diversión terminó en un hecho fatal. Camila García, como era conocida por sus familiares y amigos, había viajado al municipio turístico del departamento de Norte de Santander para disfrutar de un momento de esparcimiento junto a sus allegados.

Lo que se sabe de Camila García, la mujer que cayó de un tobogán extremo en Chinácota: investigan posibles fallas

La mujer se encontraba en el establecimiento Entre Flores, un reconocido sitio ubicado en el sector Iscalá de Chinácota, donde visitantes suelen reunirse para compartir, descansar y disfrutar de diversas atracciones recreativas.

En sus redes sociales, Camila había compartido parte de ese momento. Una de sus últimas publicaciones fue una fotografía tomada dentro del restaurante, donde se le veía sentada en el comedor acompañada de una canción. Sin saberlo, aquella imagen se convertiría en uno de los últimos recuerdos públicos antes de que ocurriera el accidente que acabaría con su vida.

Yuris Cristel Camila García Manrique era oriunda de Tibú, municipio ubicado en la región del Catatumbo. Allí trabajaba para una empresa procesadora de aceite de palma, desempeñándose en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, profesión que había ejercido con dedicación durante varios años.

En su municipio también había dejado a la persona que más amaba: su hijo de apenas cuatro años, a quien familiares describen como el motor de su vida y la razón principal de muchos de sus proyectos personales.

Durante la noche del pasado jueves, Camila decidió probar una de las atracciones más recientes del establecimiento: un tobogán extremo que había sido abierto al público semanas atrás. Según videos que circulan en redes sociales, la mujer solía disfrutar de este tipo de actividades recreativas, por lo que subir a la estructura parecía parte natural de la experiencia.

Sin embargo, la decisión terminaría en tragedia.

Los últimos momentos del accidente quedaron grabados en video por una persona cercana a la víctima. En las imágenes se observa a Camila en la parte superior del tobogán mientras pregunta si alguien estaría esperándola abajo para recibirla. Cerca de ella se encontraba un trabajador del lugar, quien aparentemente le dio algunas indicaciones antes del descenso.

Pocos segundos después de iniciar el recorrido se escuchó un fuerte golpe, seguido por gritos de quienes presenciaban la escena. La mujer habría impactado contra uno de los adornos de luz instalados alrededor de la estructura del tobogán.

Tras el impacto, Camila salió de la estructura, sufriendo graves lesiones, especialmente en la cabeza.

Aunque fue trasladada de inmediato a un centro asistencial en Cúcuta, las heridas resultaron demasiado severas. La mujer murió durante el traslado, según información preliminar conocida por las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades investigan qué provocó el accidente en el tobogán extremo de Chinácota. Una de las hipótesis apunta a que podrían existir fallas en las medidas de seguridad de la atracción. También se analiza si las condiciones climáticas de la noche, caracterizadas por bajas temperaturas y posible humedad, habrían generado mayor velocidad durante el descenso.

El caso ya está siendo analizado por los organismos competentes, mientras se revisan las condiciones de funcionamiento del tobogán y los protocolos de seguridad del establecimiento.

Por su parte, el restaurante Entre Flores SAS manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado, la empresa señaló que mantiene total disposición para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos.

La muerte de Camila García ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de colectivos sociales del Catatumbo, región donde también era reconocida por su participación en iniciativas humanitarias y comunitarias. Su historia, marcada por el trabajo y el amor por su hijo, hoy queda como uno de los aspectos más recordados tras la tragedia ocurrida en Chinácota.