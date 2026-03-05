Tecnología clave en captura dos presuntos responsables del asesinato de hermanas halladas muertas en una fosa

La tecnología de georreferenciación e interceptación de llamadas fue determinante para que la Policía Metropolitana de Barranquilla lograra ubicar y capturar a dos de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, cuyos cuerpos fueron hallados en una zona enmontada del municipio de Malambo.

El caso, que ha generado profunda conmoción en el Atlántico, dio un giro clave cuando las autoridades lograron rastrear el número telefónico desde el cual se estaban realizando llamadas extorsivas a la familia de las menores, según informó el portal Zona Cero en Barranquilla.

Rastreo de celular llevó a clínica del norte de Barranquilla y destapó crimen de dos adolescentes

La denuncia por la desaparición de las adolescentes fue interpuesta el 19 de febrero ante el Gaula de la Policía, dos días después de que salieran de su vivienda el Martes de Carnaval para encontrarse con sus supuestos novios.

Según la investigación, las menores habrían sido invitadas a una reunión en el barrio Rebolo, en Barranquilla, y posteriormente trasladadas hacia Malambo. Lo que ellas creían sería un cierre festivo del Carnaval terminó convirtiéndose en un episodio de secuestro extorsivo y homicidio.

En medio de la angustia, la familia comenzó a recibir llamadas en las que les exigían dinero a cambio de la supuesta liberación de una de las jóvenes. Fue entonces cuando la Policía obtuvo el número celular desde donde se originaban las comunicaciones.

Gracias a equipos tecnológicos entregados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el Gaula realizó labores de interceptación y geolocalización. El dispositivo permanecía apagado la mayor parte del tiempo, pero cuando fue encendido permitió establecer su ubicación: la Clínica Altos de San Vicente, en el norte de Barranquilla.

Un accidente que aceleró la captura

Al llegar al centro asistencial, los investigadores encontraron que dos jóvenes que habían sufrido un accidente de tránsito en motocicleta el jueves 26 de febrero estaban siendo atendidos allí. Uno de ellos era un adolescente conocido con el alias de ‘El menor’, y el otro fue identificado como Juan David Taboada Olivares.

Un agente del Gaula reconoció de inmediato a ‘El menor’, a quien había capturado meses atrás por un caso de homicidio. Además, las autoridades confirmaron que el adolescente se había fugado del centro de reclusión ‘El Oasis’ y que presuntamente habría tenido vínculos con una disidencia de las FARC, información que aún se encuentra en verificación.

Durante las primeras indagaciones, uno de los señalados entregó información relevante sobre la ubicación de los cuerpos. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizó una diligencia de búsqueda y exhumación en zona rural de Malambo.

El sábado 28 de febrero fueron hallados dos cuerpos sin vida de sexo femenino en una fosa. Aunque la confirmación oficial depende de los resultados de pruebas de ADN, la familia reconoció preliminarmente uno de los cadáveres por un tatuaje que tenía una de las adolescentes.

La hipótesis del crimen

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó en rueda de prensa que una de las hipótesis apunta a una posible confrontación entre estructuras criminales, específicamente entre las bandas conocidas como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

De acuerdo con la investigación, en medio del encuentro social una de las jóvenes habría dejado su celular sobre una silla. Una mujer presente revisó el dispositivo y alertó a ‘El menor’ sobre mensajes que, según su interpretación, indicaban que lo querían “poner” frente a una banda rival para una retaliación.

Esa situación habría desencadenado una reclamación del adolescente hacia su pareja y, posteriormente, el ataque armado. Las autoridades investigan si una de las víctimas fue asesinada inicialmente y luego utilizada para exigir dinero a su familia, antes de que la segunda también fuera ultimada.

El director seccional de Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña, confirmó que la línea investigativa principal se centra en esa supuesta reclamación relacionada con mensajes encontrados en el celular.

Videos y material probatorio

En el análisis forense del celular de ‘El menor’, los investigadores habrían encontrado información relevante, incluyendo presuntos videos relacionados con el crimen, material que ahora hace parte del acervo probatorio.

El adolescente permanece hospitalizado debido a las lesiones sufridas en el accidente, mientras avanzan los procedimientos legales para su vinculación formal al proceso.

Por su parte, Juan David Taboada Olivares fue capturado formalmente el 3 de marzo, tras recibir el alta médica. Actualmente enfrenta proceso de judicialización por el delito de secuestro extorsivo. La imputación por homicidio agravado dependerá de la confirmación científica de identidad mediante ADN.

Recompensa y búsqueda de más implicados

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar a otras personas que habrían participado en el secuestro y doble homicidio.

Las autoridades consideran que al menos otras personas estuvieron presentes durante los hechos y podrían estar implicadas en la planeación o ejecución del crimen.

Un caso que estremece al Atlántico

La desaparición de Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega había generado una intensa búsqueda por parte de familiares y comunidad. La confirmación del hallazgo de los cuerpos en una fosa clandestina en Malambo profundizó la indignación ciudadana.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia juvenil, la presunta vinculación de menores a estructuras criminales y el uso de la tecnología en investigaciones judiciales, que en esta ocasión fue determinante para dar con el paradero de los principales sospechosos.

Mientras la familia espera los resultados definitivos de Medicina Legal, la Fiscalía avanza en la consolidación del material probatorio para sustentar las imputaciones correspondientes.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas capturas en los próximos días.